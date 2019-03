Giám đốc công ty xây dựng bị thợ may đâm chết khi ở trên xe ô tô

Ngày 28/3, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày khiến 1 người chết trên địa bàn xã Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An).



Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h30’ ngày 28/3, ông Bùi Hữu Thành Đồng (trú thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn; Giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn huyện; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Nam Đàn) lái ô tô hiệu Santafed đi đến khu vực gửi xe của một khu di tích trên địa bàn xã Nam Giang.

Khi vừa mở cửa xe, ông Đồng bất ngờ bị một người đàn ông chờ sẵn từ trước lao đến dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc và chiếc xe ông Đồng đi.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, đối tượng gây án sau đó cũng lên Công an huyện Nam Đàn để đầu thú. Bước đầu, nghi phạm gây án được xác định là một thợ may, trú trên địa bàn xã khác.

Hiện cơ quan công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.