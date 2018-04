Giảm án cho cựu điều tra viên kéo côn đồ đánh người, gây án mạng

Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận 1 phần kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống 19 năm tù đối với bị cáo Hà Tuấn Anh (33 tuổi; cựu điều tra viên Công an quận 8), giảm án từ chung thân xuống 21 năm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (29 tuổi; ngụ TP HCM) cùng về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Cùng các tội danh như trên bị cáo Nguyễn Minh An (26 tuổi; ngụ tỉnh Long An) lãnh y án chung thân

Kéo côn đồ gây án mạng

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2012, Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Sau nhiều lần đòi nhưng Tuấn Anh không trả, Phong đến cơ quan nơi cha Tuấn Anh làm việc để tố cáo. Sau đó, Tuấn Anh nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ đánh, giết Phong.



Tối 5/2/2013, Tuấn Anh rủ Lâm và An qua gặp Phong giải quyết mọi chuyện. Lâm đưa cho An con dao bấm màu đen, còn Lâm giữ con dao bấm màu trắng. Lâm chở Tuấn Anh đi trước, An đi sau đến nhà Phong nhưng không gặp. Cả nhóm ra quán bida tại quận 7 gặp Phong.

Khi đến gần quán bida, Tuấn Anh thấy Phong đang đứng tại bãi giữ xe nên xuống xe đi bộ qua đường, lấy mũ bảo hiểm, ghế xếp đánh Phong. Thấy Phong bị đánh, anh Mai Lâm Anh Quốc (bạn Phong) chạy đến bênh vực và đánh Tuấn Anh.

Tuấn Anh đánh trả, thấy bạn bị đánh, Lâm và An cũng sang đánh giúp. Trong quá trình xô xát, Quốc bị đâm tử vong, Phong bị thương 9%. Tuy nhiên, cả Tuấn Anh, An và Lâm đều không nhận đâm Quốc.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Hà Tuấn Anh, Nguyễn Minh An và Nguyễn Ngọc Lâm cùng mức án chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, các bị cáo còn lãnh từ 1-2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt cho cả 3 bị cáo đều là án chung thân. Sau bản án sơ thẩm, cả ba bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu điều tra viên được giảm án

Do tính chất phức tập của vụ án nên tại phiên tòa hôm nay HĐXX đã quyết định cách ly từng bị cáo để xét hỏi. Theo đó bị cáo Tuấn Anh xác nhận đã gọi điện rủ Lâm, An đi đánh nhau.

Khi đi Tuấn Anh cũng không mang theo hung khí không nhìn thấy Lâm và An đâm bị hại Quốc thì Tuấn Anh mới biết. Bị cáo Tuấn Anh cho rằng bản thân cũng có lỗi trong việc gây ra cái chết cho bị hại. Tuy nhiên cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân là quá nghiêm khắc, nên HĐXX giảm nhẹ. Trước phiên tòa sơ thẩm gia đình Tuấn Anh cũng đã bồi thường số tiền 520 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Lâm khai rằng bản thân mang theo 2 con dao, đã đưa cho An con dao màu trắng còn con dao màu đen đưa cho Tuấn Anh. Bị cáo và An trực tiếp đánh anh Quốc còn Tuấn Anh thì đánh anh Phong. Còn bị cáo An khai nhận đã đâm bị hại 3 nhát, 1 nhát vào vai còn 2 nhát không xác định vị trí.

Các bị cáo bị áp giải sau phiên tòa.

Sau khi nghị án HĐXX nhận định, căn cứ vào lời khai ban đầu thì chính An là người đâm bị hại bằng con dao màu đen. Lời khai này phù hợp với lời khai của nhân chứng cũng như hình ảnh ghi lại tại hiện trường. Hành vi của An là nguy hiểm, mức án tù chung thân chưa tương xứng. Tuy nhiên, VKS không bị kháng nghị, bị hại không kháng cáo nên không xem xét.

Lâm nghe lời rủ rê của Tuấn Anh đã hưởng ứng tích cực. Lâm không trực tiếp gây ra cái chết của bị hại, khi vụ án xảy ra Lâm là người giữ con dao trắng. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lâm tù chung thân là quá nghiêm khắc.

Tuấn Anh là người người rủ rê lôi kéo Lâm và An đi đánh nhau. Mặc dù Tuấn Anh không gây ra cái chết cho bị hại, tuy nhiên bị cáo phải chịu trách nhiệm của mình. Sau bản án sơ thẩm gia đình Tuấn Anh đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn Anh.

Cấp sơ thẩm cho rằng không xác định được ai giết bị hại nên tuyên cả 3 bị cáo tù chung thân là chưa đánh giá khách quan vụ án, cũng như chưa phân hóa rõ vai trò của từng bị cáo. Từ những nhận định trên HĐXX quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩmthẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn Anh và Lâm, bác kháng cáo đối với bị cáo An.