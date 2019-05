Giải mã ý nghĩa của các vị trí nốt ruồi trên khuôn mặt

Vị trí của nốt ruồi có liên quan đến vận mệnh con người. Nói chung, nốt ruồi ẩn (như trong lông mày, râu, tóc, v.v.) là điềm lành, nốt ruồi rõ ràng có ý nghĩa ngược lại.

Vị trí nốt ruồi trên mặt đàn ông.

Vị trí nốt ruồi trên mặt phụ nữ.

Màu sắc nốt ruồi

Theo nhân tướng học, nốt ruồi tròn và nổi lên màu đỏ hoặc đen sẫm là nốt ruồi tốt và chỉ thường thấy ở người có số mệnh làm vua.

Nốt ruồi màu xám, nâu, vàng hoặc màu hỗn hợp là nốt ruồi xấu. Nốt ruồi đỏ lộ ra và nốt ruồi đen ẩn trong cơ thể là vận may tuyệt vời.

Nốt ruồi có lông

Nốt ruồi có lông giống như ngọn núi có hệ thực vật, nên được coi là dấu hiệu tốt lành. Người có nốt ruồi như vậy rất giàu có và có học thức.

Ý nghĩa của vị trí nốt ruồi khác nhau trên mặt





Nốt ruồi trên đỉnh đầu

Nốt ruồi trên đỉnh đầu tượng trưng cho sự may mắn suốt đời khiến người khác ghen tị. Nó luôn biến vận rủi thành may mắn. Loại nốt ruồi này rất khó phát hiện trừ khi đầu trọc.

Nốt ruồi trên trán

Nó cho thấy vận may ở mức trung bình, quan hệ với người thân không gắn bó lắm, dễ phải sống y hương, ít được người bề trên giúp đỡ và cuộc sống khó khăn.

Tuy nhiên, nếu nốt ruồi nằm ngay giữa trán thì nó cho thấy sự trưởng thành về tinh thần, không thiếu thốn vật chất, hậu vận bình yên và hạnh phúc.

Đối với phụ nữ, nốt ruồi như vậy đại diện cho sự may mắn, giàu có nhưng muộn màng trong yêu đương.

Nốt ruồi trên má

Người có nốt ruồi trên má sống tích cực, có thể tự mình đạt được mục tiêu. Họ hiếm khi để ý tới suy nghĩ của người khác, luôn tự cho mình là trung tâm, do đó họ cần phải chú ý nhiều hơn trong mối quan hệ cá nhân.



Nốt ruồi trên cằm

Nốt ruồi màu xám trên cằm cho thấy cuộc sống không ổn định, không có nơi cư trú nhất định, hoặc thường xuyên nhảy việc hoặc chuyển nhà.

Sau tuổi trung niên, họ sẽ thấy thất vọng và lo lắng về con cháu. Nếu nốt ruồi thuộc loại tốt thì người đó sẽ được hưởng cuộc sống ổn định, may mắn và gia đình thịnh vượng khi về già.

Nốt ruồi giữa lông mày

Trong nhân tướng học, khoảng giữa 2 bên lông mày được gọi là Cung nghề nghiệp, tượng trưng cho sự phát triển và thăng tiến nghề nghiệp đời người. Nốt ruồi tốt ở đây cho thấy sự nghiệp rạng rỡ trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu là nốt ruồi xấu thì sẽ có vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân hoặc tình cảm ở độ tuổi 28. Mặc dù may mắn, nhưng họ vẫn bị vận rủi do sơ suất. Do đó, họ không nên tự mãn khi gặp may.

Nốt ruồi trên lông mày

Nốt ruồi trên lông mày rất tốt lành vì nó tượng trưng cho may mắn, giàu có và tuổi thọ. Người sở hữu nó sống nghiêm túc, có trách nhiệm, tốt bụng, quảng đại và có tài kinh doanh.

Nếu nốt ruồi tốt thì họ được người khác giúp đỡ; nếu nốt ruồi xấu thì ngược lại.

Nốt ruồi ở mí mắt trên

Nói chung, nốt ruồi ở mí mắt trên đại diện cho cuộc sống nay đây mai đó vì họ thích tự do. Nếu nốt ruồi tốt thì người đó có thể tận dụng cơ hội để phát triển cơ đồ. Nếu nốt ruồi xấu thì họ sẽ chống lại sếp hoặc đàn anh, dẫn đến mất cơ hội phát triển.

Nốt ruồi trên mí mắt dưới

Nốt ruồi ở mí mắt dưới cho thấy đổ vỡ trong quan hệ yêu đương, vì vậy cần đặc biệt chú ý đến người thứ ba trong quan hệ.

Ngoài ra, nó cho thấy người đó thường lo lắng hoặc chịu khổ vì con cái, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, thậm chí dẫn đến ly hôn. Nếu nốt ruồi tốt thì người đó sẽ có nhiều con cháu.

Nốt ruồi ở góc ngoài của mắt

Nốt ruồi như vậy cho thấy người này rất quyến rũ và khá may mắn trong quan hệ với người khác giới suốt cuộc đời.

Lúc đầu, mối quan hệ diễn ra tốt đẹp nhưng nhìn chung sẽ không kéo dài và cuộc hôn nhân đầu tiên thường bị cản trở. Nếu nốt ruồi thuộc loại tốt, màu đen và sáng thì là sự may mắn và họ được người khác giới giúp đỡ trong sự nghiệp.

Phụ nữ có nốt ruồi như vậy sẽ thu hút đàn ông nên cần xác định rõ ràng mối quan hệ.

Nốt ruồi bên mũi

Thông thường, nốt ruồi bên mũi cho thấy tính cách nhí nhố và sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Họ có thể chiếm được lòng tin của người khác dễ dàng nhưng điều kiện kinh tế không ổn định và ăn tiêu phung phí.

Nếu nốt ruồi tốt thì họ sẽ may mắn trong sự nghiệp và có khả năng thích ứng mạnh mẽ. Sau tuổi trung niên, họ sẽ gặp may mắn hơn, có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Nốt ruồi trên mũi

Nốt ruồi trên mũi cho thấy người đó được hưởng lợi từ mọi phía. Đàn ông có cánh mũi đầy đặn và chóp mũi dày thì nốt ruồi rõ ràng trên chóp mũi cho thấy sự may mắn và giàu có.

Nốt ruồi đen cho thấy sự giàu có sẽ đến trong tương lai gần. Nốt ruồi ở đầu dưới mũi tượng trưng cho nhiều lần kết hôn và ly hôn do ham muốn; Ngoài ra, nó là dấu hiệu kém may mắn về tiền bạc. Nốt ruồi trên cánh mũi đại diện cho mất mát về tài chính.

Nốt ruồi trên miệng

Người có nốt ruồi trên miệng có thể sinh đôi sau khi kết hôn! Đối với phụ nữ, nốt ruồi ngay trên nhân trung có thể khó sinh nở. Bên cạnh đó, họ kém thích nghi với môi trường và cuộc sống không thuận lợi.

Tuy nhiên, nếu nốt ruồi tốt thì nó đại diện cho may mắn cực kỳ về tiền bạc và đời sống tinh thần phong phú.

Nốt ruồi dưới miệng

Nốt ruồi dưới miệng cho thấy cuộc đời trôi nổi. Do đó, họ không mua bất động sản ngay cả khi giàu có. Nếu nốt ruồi tốt thì nó cho thấy cuộc sống thoải mái.

Nếu nốt ruồi ở ngay giữa phía dưới miệng thì người đó ý chí yếu đuối nhưng tính chu đáo và quyết đoán.

Nốt ruồi ở môi trên

Những người có nốt ruồi ở môi trên là tình cảm và luôn cân nhắc cho người khác. Họ rất hấp dẫn và làm cho người khác hài lòng nên có nhiều bạn bè. Ngoài ra, họ có thu nhập cao, nhưng họ không nên ăn quá nhiều, có hại cho sức khỏe.

Nốt ruồi ở môi dưới

Người có nốt ruồi ở môi dưới rất yêu gia đình và giỏi nấu ăn. Họ sành ăn nhưng thường bận rộn. Trong quan hệ yêu đương, họ rất quyến rũ với người khác giới và dễ dàng đi vào đa giác tình yêu.

Nốt ruồi trên tai

Người có nốt ruồi trên tai thường gặp may mắn! Họ có tài, nhanh trí, biết nắm bắt cơ may, dễ dàng thành công và kiếm được nhiều của cải. Tuy nhiên, họ có thể gặp xui xẻo do cá tính mạnh và bướng bỉnh.

Nốt ruồi sau tai

Nốt ruồi nằm ở sau tai nhưng nếu nó ở phần trên thì nó cho thấy quan hệ không tốt cha mẹ. Nếu nó nằm ở giữa thì dễ bị người khác lợi dụng. Nếu nó ở phần dưới thì cuộc đời bạn không được sung túc lắm.

* Bài viết mang tính chất tham khảo



Nguồn bài: Your Chinese Astrlogy