Giả vờ đưa con đến gửi trẻ, người mẹ “chôm” tài sản của cô giáo

Ngày 22/4, Công an phường An Sơn (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ trộm tài sản trên địa bàn cho Công an TP. Tam Kỳ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó chiều 19/4, Công an phường An Sơn nhận được đơn trình báo của chị Hoa (đã đổi tên) - giáo viên cơ sở mầm non Lucky (phường An Sơn) về việc chị bị kẻ gian lấy trộm điện thoại.

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, qua thu thập thông tin và chứng cứ, Công an phường An Sơn đã xác định được người gây ra vụ trộm nói trên là Đặng Thị Tường Vi (SN 1990, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).



Theo đó, sáng 19/4, Vi dẫn một cháu bé khoảng 2 tuổi đến cơ sở mầm non Lucky để gửi trẻ. Sau khi đặt vấn đề gửi con với cô giáo, Vi đi xung quanh khuôn viên lớp học để tìm hiểu cơ sở vật chất trước khi quyết định có gửi con nơi này hay không.

Thực chất, Vi dựng màn kịch này để quan sát hòng tìm tài sản để trộm cắp. Thấy điện thoại cô Hoa để trên kệ, Vi liền chớp lấy rồi bỏ túi xách mang về.

Công an phường An Sơn xác định, cũng với thủ đoạn trên, tháng 7/2017, Vi đã trộm 1 điện thoại trên địa bàn phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ).