Giá vàng đột ngột tăng mạnh, cao nhất từ đầu năm đến nay

Theo đó, lúc 8h40, Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 37,07- 37,17 triệu đồng/lượng tương đương mức tăng 150.000 đồng/lượng chiều mua vào và 170.000 đồng/lượng chiều bán ra so với 17h chiều hôm qua.



Lúc 9h20, giá vàng SJC được niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn ở mức 37,0 triệu đồng/lượng mua vào và giá bán ra là 37,24 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI đã tăng 160.000 đồng một lượng so với hôm qua, lên 37,10 triệu đồng, giá bán ra tăng mạnh hơn, với 180.000 đồng lên 37,20 triệu đồng.

Hiện tại, vàng đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2017 đến nay khi giá trị của vàng vượt qua ngưỡng 37 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.



Biến động giá vàng trên sàn Kitco sáng nay

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng dựng đứng, lên đỉnh cao trong 12 tháng qua. Đến sáng nay, vàng giao dịch ở mức 1.347,2 USD/ouce, tăng 8,5 USD so với chiều qua.



Nguyên nhân của việc tăng giá này là do đồng euro tăng giá mạnh so với đồng USD sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt. Bên cạnh đó, số liệu kinh tế Mỹ kém lạc quan đã kéo tụt xác suất Fed tăng lãi suất cũng là một phần khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một hầm trú ẩn an toàn.