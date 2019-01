Giả “hot girl” gây ra 7 vụ lừa đảo ở Tây Ninh

Chiều 22-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ giữ Tạ Văn Quí (22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan Công an: Ngày 19-1, anh Lê Bảo An (ngụ huyện Gò Dầu) đến công an huyện Gò Dầu trình báo về việc mình bị lừa mất xe SH BKS 70F1: 458.92. An cho biết, thông qua mạng Zalo, kết bạn với 1 phụ nữ tên Luly nhà ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

Sau vài ngày thì Luly hẹn An lên nhà bà ngoại ở Cẩm Giang chơi cho biết mặt. Trước khi đi, Luly nhắn tin dặn An đến vòng xoay thị trấn Gò Dầu gặp và chở người em bà con tên Tú lên nhà dùm và cho số điện thoại để liên lạc.

Qua điều tra, Công an xác định người có nick name Luly chính là Tạ Văn Quí. Quí thường xuyên qua Casino đánh bạc. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Công an bắt Quí khi y vừa từ biên giới Campuchia nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Quí thừa nhận, đã tạo nick Luly và giả “hot girl” để kết bạn với An. Sau đó, Qúi dùng tên giả là Tú để thực hiện hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Quí đã thực hiện 6 vụ lừa đảo khác ở huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu.

Quí từng có 1 tiền án vềtội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Đến 12h cùng ngày, An chạy xe SH trên đến vòng xoay thì gặp Tú. Sau đó An chở Tú đến Cẩm Giang để gặp Luly.

Trên đường đến ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, do có ý định chiếm đoạt xe của An nên Tú kêu An ghé vào quán cà phê, rồi vờ hỏi mượn xe rước người quen. Không chút nghi ngờ, An cho Tú mượn xe và ngồi chờ ở quán cà phê. Sau đó, An điện thoại thì thuê bao không liên lạc được.