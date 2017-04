"Già gân trả đũa" - màn tái xuất để đời của Morgan Freeman

Morgan Freeman - "báu vật" của màn bạc, đã có màn tái xuất để đời trong tác phẩm hài đang gây sốt phòng vé – Già gân trả đũa.

Thủ vai Wille – một trong ba thành viên đã thoát thân thành công sau phi vụ cướp nhà băng động trời, ông cùng với 2 người bạn thân lâu năm (do Michael Caine và Alan Arkin thủ vai), sẽ mang đến cho người xem những tràng cười sảng khoái trong suốt hành trình "phạm pháp" của mình.

Không kỹ xảo hoành tráng, không nhân vật nổi tiếng, nhưng hình ảnh "ông lão" Morgan Freeman, luôn ân cần bên người cháu và quan tâm đến người xung quanh sẽ lay động trái tim của hàng triệu khán giả và để lại nhiều bài học ý nghĩa về tuổi già, về tình bạn và gia đình.

Khởi nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi với vai diễn đầu tay trong một vở kịch của trường, nhưng phải tới khi bước qua tuổi ngũ tuần, thành công thực sự mới "gõ cửa" Morgan Freeman.

Vai diễn Fast Black trong bộ phim Street Smart (1987) đã đánh dấu mốc thăng hoa cho Morgan Freeman, với đề cử giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài từ năm 1964, Morgan Freeman có hơn 110 vai diễn lớn nhỏ, nhưng hình tượng nổi bật của ông là nhân vật thông thái, điềm đạm và hay đưa những lời khuyên hữu ích cho những người khác.

Ông là số ít diễn viên gạo cội sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Tổng cộng 58 giải thưởng, gồm: 1 tượng vàng Oscar cho bộ phim Million Dollar Baby (2004), giải thưởng quả cầu vàng, và nhiều lần vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế.

Ông còn là nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi thứ hai (sau Sidney Poitier năm 1992) nhận giải Thành tựu trọn đời, trong lịch sử 39 năm trao giải của Viện Điện ảnh Mỹ.

Được thành lập năm 1967, giải thưởng Thành tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ được xét tặng hằng năm cho một nhân vật trong làng điện ảnh có những đóng góp nổi bật trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy, với những thành quả được công nhận bởi đồng nghiệp và khán giả, có giá trị trường tồn.

Nam diễn viên kỳ cựu từng giành giải thưởng Oscar này được coi là một trong số những người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới làng điện ảnh Hoa Kỳ.

Với tổng doanh thu phòng vé của các phim từng tham gia lên tới 4 tỉ đô-la, hiện Freeman đang đứng thứ 2 trong anh sách những nam diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Với tài năng diễn xuất của mình, Freeman đã góp phần tạo nên những nhân vật đáng nhớ nhất của màn ảnh rộng.

Một số bộ phim đưa tên tuổi của Morgan Freeman đến gần công chúng hơn gồm The Shawshank Redemption (một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại), Driving Miss Diary, Invictus, The Dark Knight Rises, Dolphin’s Tale, Born to be Wild 3D.

Ngoài ra còn có The Bucket List, Glory, Clean and Sober, Lean on Me, Robin Hood: Prince of Thieves, Unforgiven, Se7en, Kiss the Girls, Amistad, Deep Impact, Nurse Betty, The Sum of All Fears, Bruce Almighty, Coriolanus, Attica, Brubaker, Eyewitness, Death of a Prophet và Along Came a Spider…