Gary Neville: Trở thành chiến binh nhờ... nuôi lòng thù hận

Phiên bản điện tử của tờ tạp chí uy tín FourFourTwo có hẳn một chuyên trang để Gary Neville phổ biến chiến thuật, dạy các cầu thủ trẻ trở thành "gã đàn ông trên sân cỏ" (theo như slogan của chuyên trang đó).



Garry Neville - huyền thoại Manchester United

Thật ra thì FourFourTwo dành đất để khá nhiều huyền thoại đội tuyển Anh tổ chức các chuyên mục. Lampard thì dạy kỹ năng sút bóng, Gerrard dạy kỹ thuật chuyền bóng. Chỉ riêng Gary Neville có hẳn một chuyên trang để phổ cập kiến thức bóng đá.

Tuy nhiên, sau khi Neville thất bại thê thảm trên cương vị HLV trưởng CLB Valencia, lượng view của chuyên trang này ế hẳn. Dĩ nhiên rồi, độc giả đều có kiến thức và không phải ai cũng dễ dàng bị "phỉnh" bởi một cựu danh thủ nói hay nhưng thực hành chẳng ra gì.

Cũng may, chuyên mục này đã sống trở lại sau khi Neville đăng một bài chia sẻ mà độc giả cho rằng, không ai giỏi ở lĩnh vực này hơn anh: "Cách để trở thành một bậc thầy về tinh thần chiến đấu" (Become a master of mentality).

Gary Neville thực chất là một cầu thủ với những tố chất rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường trong thời đại của anh. Neville không quá cao to, không khéo léo, không có tốc độ.

Điều làm nên thương hiệu Gary Neville chính là tinh thần chiến đấu luôn cháy ngùn ngụt. Và tinh thần ấy được hun đúc nên bởi 2 yếu tố "sự thù hận" và "sự ghen tị". Cả 2 nguồn sức mạnh kinh khủng này Gary đều dành cho một và chỉ một cái tên trong suốt cuộc đời anh: Liverpool.

Nếu có một giải thưởng nào đó trao cho người ghét Liverpool nhất thì Neville sẽ xếp luôn cả 3 vị trí nhất, nhì và ba. Câu nói nổi tiếng của anh là: "Tôi không thể chịu đựng được Liverpool. Tôi không chịu được những con người Liverpool và không thể chịu nổi cảm giác phải làm gì đó với họ".

Trong bài viết cho trang The Players Tribune, Gary miêu tả cảm giác dành cho Liverpool là "Còn phức tạp hơn cả sự thù ghét đơn thuần". Năm 2006, Neville bị LĐBĐ Anh phạt 5.000 bảng vì pha ăn mừng điên dại trước mặt các CĐV Liverpool, sau khi Rio Ferdinand ghi bàn thắng đúng phút cuối cùng giúp Quỷ đỏ hạ The Kop 1-0.

"Họ phạt tôi 5.000 bảng. Lậy Chúa, tôi sẽ rất vui lòng trả gấp vài trăm lần số tiền đó thêm một lần nữa", Neville phát biểu ráo hoảnh sau khi được hỏi về án phạt này năm 2015.

Các bạn có tưởng tượng nổi là ngay từ năm mới 5, 6 tuổi, Gary Neville đã biết cuộc đời này anh sẽ không đứng chung với người Liverpool.



"Hồi đó, tôi thường xuyên ngồi ghế sau xe của bố tới các sân bóng. Old Trafford là nơi ưa thích nhất của tôi, nhưng thề có Chúa, tôi không tài nào nhớ nổi đường đến Old Trafford. Thi thoảng tôi lại nhổm lên và hỏi bố: Chúng ta sắp đến chưa".

"Nhưng từ năm 6 tuổi, ngay ở lần thứ 2 đến sân Anfield, tôi đã nhớ như in chiếc xe sẽ chạy theo đường M62. Đến cuối đường thì rẽ vào một con phố nhỏ. Hai bên đường, những ngôi nhà được lát gạch màu vàng và đỏ. Sân Anfield ở ngay phía trước. Khi đó tôi vẫn thường nói với bố: Chúng ta đang tiến vào vùng của quân thù", Neville kể lại.

Cựu hậu vệ đội trưởng của Man United giải thích rằng, anh lớn lên với tình yêu dành cho Quỷ đỏ và anh biết chắc cuộc đời sẽ gắn bó với Man United, nên con đường tới Old Trafford ra sao không cần nhớ trong đầu. Đây sẽ là con đường định mệnh anh đi cả cuộc đời.

Neville ghét Liverpool tới mức ngay cả trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, anh cũng nghĩ tới The Kop: "Tôi vẫn nhớ năm đó Man United diễu hành mừng cú ăn 3 lịch sử. Từ trên xe bus, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên đứng đơn độc".

"Tôi thấy khóe mắt cậu ta ngấn nước, gân trên cổ nổi hết lên vì hét. Tôi nhớ những đường gân ấy. Và rồi bất chợt tôi tưởng tượng rằng, cậu thanh niên cũng trạc tuổi tôi có lẽ cũng đã lớn lên trong cảm giác phát ốm vì những kẻ ba hoa nói về Kenny Dalglish và số danh hiệu Liverpool đã giành được".

"Lúc đó tôi ước rằng mình có thể chạy trước mặt những CĐV Liverpool và nói rằng: Giờ thì các người mới là kẻ phải ghen tị".

Sinh ra với trái tim thuộc về Man United và trưởng thành trong môi trường "nếu có 10 đứa trẻ xung quanh thì ắt 9 đứa là fan Liverpool", Neville đã để chính lòng thù hận và sự ghen tị dành cho Liverpool nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu trong mình.

Không có gì xấu khi bạn xác định cho mình một kẻ thù lớn và cố gắng vươn đến tầm của đối thủ cả. Chính Sir Alex Ferguson sau khi tiếp quản Man United cũng khẳng định rằng, rồi có ngày ông sẽ hạ bệ Liverpool. Và có lẽ cuộc đời đã chọn cho Ferige cậu học trò có cùng chí hướng.

Gary Neville chính là hình mẫu cho một chiến binh mà ai cũng có thể vươn tới. Một chiến binh không cần phải sở hữu tài năng do chúa trời ban tặng. Một chiến binh không cần phải trưởng thành từ gai góc và bụi bặm đường phố.

Chỉ cần nuôi dưỡng một khát vọng, một kẻ thù lớn và cố giành lấy vinh quang chỉ để phóng tầm mắt nhìn xuống kẻ bại tướng của mình là đủ. "Gary Neville is a red, is a red, he hates scousers", đó là câu hát mà NHM Man Unitd đã giành cho Neville suốt cuộc đời làm chiến binh của anh.