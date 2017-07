Gã chồng tạt nhớt, mở van gas dọa giết vợ vì thấy tin nhắn nhạy cảm

Ngày 20/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Ngọc Tuyên (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi bạo hành và khóa cửa "giam" đe dọa giết chết vợ mình là chị T.T.N (SN 1990, ngụ tỉnh Phú Yên) trong phòng trọ khu vực.



Tại cơ quan công an, bước đầu Tuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tuyên vốn làm nghề lái xe nên thường xuyên đi vắng còn vợ ở một mình tại một phòng trọ ở đường số 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Thời gian gần đây, Tuyên phát hiện chị N có những biểu hiện khác lạ như: ăn mặc đẹp, hay cầm điện thoại, sử dụng nhiều tiền nên nảy sinh nghi ngờ. Tối 18/7, Tuyên đi làm về nhà thì phát hiện chiếc ĐTDĐ của vợ có tin nhắn nên đã lấy kiểm tra. Khi vừa mở lên, Tuyên thấy những dòng tin nhắn cùng hình ảnh nhạy cảm giữa chị N và một đầu số lạ nên đã cự cãi lớn tiếng.

Bực tức trước thái độ của người vợ mình, Tuyên lấy gia vị trộn với nước rửa chén và nhớt tạt vào người vợ. Người vợ hoảng sợ kêu cứu thì bị Tuyên dọa giết chết và khóa cửa phòng trọ không cho ra ngoài.

Sáng cùng ngày, người dân ở khu trọ phát hiện sự việc nên đã cách khuyên can nhưng Tuyên vẫn không mở cửa phòng. Lo sợ tính mạng của chị N nên mọi người đã trình báo công an địa phương.

Công an phường Tam Bình có mặt phối hợp cùng Công an Thủ Đức tiến hành khuyên can và vận động Tuyên mở cửa nhưng đối tượng không chịu. Tuyên còn mở khóa van xì bình gas trong phòng trọ yêu cầu công an phải rời khỏi hiện trường và nói lớn rằng: "Ai dám bước vào trong sẽ xử hết".

Đến 16h20 cùng ngày, lợi dụng sơ hở Công an đã xông vào phòng trọ khống chế đối tượng và giải cứu chị N. Hiện công an đang tiến hành xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.