Gã chồng đâm chết vợ cũ rồi tới công an đầu thú

Ngày 6/7, Công an tỉnh Phú Yên đang giữ hình sự đối tượng Phạm Lê Đức Duy (29 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo điều tra, khoảng 17h ngày 4/7, Duy đi tới tiệm Ngân Spa ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để gặp chị Phan Thị Thu Ngân (29 tuổi, là vợ cũ của Duy) để nói chuyện do có mâu thuẫn trước đó.

Do có cự cãi, Duy rút gậy ba khúc đánh chị Ngân khiến bị thương. Chị Phan Thị Thu Hiền (25 tuổi, là em chị Ngân) thấy vậy nên chạy lại can ngăn. Duy dùng dao, gậy ba khúc đánh khiến chị Hiền bị thương. Chị Ngân thấy vậy vội bỏ chạy sang phòng tập thể hình Gym Ut Meo bên cạnh kêu cứu.

Duy đuổi theo chị Ngân tới phòng tập thể hình rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ cũ của mình. Sau khi thấy chị Ngân nằm bất động, Duy mới dừng tay rồi rời khỏi hiện trường. Người dân kiểm tra thì chị Ngân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tuy An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành điều tra, truy bắt Duy.

Biết không thoát tội, Duy tới Công an thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đầu thú. Bước đầu, Duy khai nhận do có mâu thuẫn nên đã tìm tới nói chuyện thì xảy ra vụ việc.

Trước đây Duy và chị Ngân là vợ chồng, mới ly hôn tháng 3/2019.