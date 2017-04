Fast & Furious 8: Những điểm khó hiểu chưa có lời giải

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim, khán giả cân nhắc trước khi đọc.

Tập phim thứ 8 của "Fast & Furious" vừa chính thức công chiếu cuối tuần qua đã tạo nên những trận tranh cãi quyết liệt trên khắp các diễn đàn.

Ngoài việc đánh giá sự hay dở của bộ phim, khán giả còn vướng mắc rất nhiều câu hỏi mà nhà sản xuất chưa (kịp) giải thích. Có thể những chi tiết dưới đây sẽ được nhắc đến trong tương lai, nhưng hiện tại, hãy cứ xem xét lại 7 câu hỏi lớn gây bối rối cho chúng ta khi bước ra khỏi rạp.

Anh em Shaw là người tốt?

Trong hai tập phim gần nhất, biệt đội của Dom đã phải đối mặt với hai anh em nhà Shaw, Owen (Luke Evans) và Deckard (Jason Statham) như là hai kẻ phản diện đáng gờm. Tuy nhiên, ở Fast 8, cả hai kẻ phản diện nguy hiểm này lại hợp tác cùng nhóm Dom để cùng chống lại Cipher.

Deckard Shaw bỗng trở thành "bạn" một cách dễ dàng đến... khó hiểu.

Chúng ta có thể hiểu rằng "kẻ thù của kẻ thù là bạn", tuy nhiên xem xét mối quan hệ của Deckard và Hobbs, cái cách mà Deckard tương tác với Dom ở cuối phim, có lẽ họ đã ở cùng một phe cả rồi… Điều đó cũng ổn thôi, ngoại trừ…

Bọn họ đã quên rằng Deckard là thủ phạm gây nên cái chết của Han rồi sao?

Một điều khá vô lý khi sự thù hận của Deckard đối với nhóm Dom không gây ra bất cứ hậu quả nào. Nếu giữa Deckard và biệt đội Toretto có thể xóa bỏ mọi khúc mắc, tốt thôi. Thế nhưng sự thực không thể chối bỏ rằng Deckard Shaw là kẻ đã giết Han – người mà Dom từng gọi là "gia đình".

Khi Deckard trở thành bạn của Dom, cái chết của Han bỗng trở nên vô nghĩa...

Sẽ không vấn đề gì nếu họ buộc phải hợp tác với hắn ta, thậm chí họ cảm thấy cần lợi dụng hắn để có được những điều họ muốn, nhưng điều buồn cười trong Fast 8 chính là việc Deckard bỗng trở thành "bạn", một người bạn đúng nghĩa. Không ai có vẻ không muốn hợp tác với Deckard, và cuối cùng những hận thù quá khứ dường như không quan trọng nữa đối với họ.

Làm thế nào Dom liên lạc được với Magdalene Shaw?

Khi Dom buộc phải làm việc cùng Cipher, anh biết được 2 điều: một là nhóm của anh ta có sự "gia nhập" của Deckard Shaw, hai là Owen Shaw vẫn còn sống. Điều này dẫn đến việc Dom tìm kiếm sự giúp đỡ của bà Magdalene Shaw.

Dấu hỏi to đùng ở đây là: làm thế nào Dom biết được mẹ của hai anh em Shaw là người như thế nào, tại sao bà có thể giúp anh? Làm thế nào Dom tìm được bà Magdalene Shaw, làm thế nào anh liên lạc với một gã ở Cuba và một vài thành viên trong nhóm cũ để trợ giúp?

Tôi cũng không hiểu vì sao anh dễ dàng qua mặt được hacker "nguy hiểm nhất thế giới" để ngụy tạo chiếc xe của mình trở thành thiết bị gây chết người, mà cô ta không hề hay biết?

Chúng ta liệu có gặp lại Helen Mirren?

Ngay sau khi Fast & Furious 7 ra mắt, nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren đã từng chia sẻ rằng bà muốn trở thành một phần của thương hiệu đình đám này. Và bây giờ, giấc mơ của Helen đã trở thành sự thực, tuy nhiên bà vẫn chưa có cơ hội trổ tài lái xe trong phim.

Nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren.

Helen nhấn mạnh rằng đó là điều bà rất muốn thử sức. Vì vậy khán giả chúng ta hi vọng bà sẽ trở lại trong những phần tới để thưởng thức tài nghệ lái xe của Helen Mirren. Điều quan trọng ở đây là, nếu Fast & Furious tiếp tục có đất diễn cho những thành viên gia đình Shaw, cơ hội để Helen quay lại màn ảnh là rất lớn.

Little Nobody là ai?

Trong phần 8, Scott Eastwood đóng vai Little Nobody, một thành viên mới của gia đình Fast & Furious. Anh là một nhân viên cảnh sát dưới sự huấn luyện và giám hộ bí mật của Mr. Nobbody (Kurt Russell thủ vai).

Scott Easwood trong vai Little Nobody.

Tuy nhiên mối quan hệ này khiến chúng ta tò mò. Cách đối xử của Mr. Nobody với Little Nobody không bình thường theo kiểu sếp và người học việc. Liệu có phải Little Nobody là con của Mr. Nobody hay không? Sự tương tác giữa hai nhân vật này sẽ ý nghĩa hơn nếu điều đó là sự thực.

Dom có thực sự là cha đứa bé?

Các mốc thời gian của cốt truyện "Fast & Furious" đã từng rất khoa học trong 3 phần đầu, trước thời kỳ "Tokyo Drift". Tuy nhiên chúng ta không chắc chắn lắm về sự liền mạch của thời gian khi xem Fast 8.

Dom và Elena từng hẹn hò trong phần 6.

Elena nói với Dom rằng cô phát hiện mang thai vào thời điểm mà anh biết được sự thật Letty vẫn còn sống, sự kiện đã xảy ra cuối phần 6.

Thế nhưng, cũng trong phần 6, Mia đã sinh con và đến đầu phần 7, con trai của Brian và Mia trông đã khá lớn. Như vậy thì hai đứa trẻ không thể cách nhau 9 tháng tuổi được. Dom có thật sự là cha của đứa bé hay không?