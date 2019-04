Eximbank: Sự cố tiền gửi “bốc hơi” khiến lợi nhuận điều chỉnh giảm 52% năm 2018

Điều chỉnh lợi nhuận giảm 52% năm 2018

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank - mã EIB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018.

Theo đó, năm qua hoạt động của Eximbank đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử phát triển.

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, hoàn thành 85,8% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm 2017. Huy động vốn đạt 118.694 tỷ đồng, hoàn thành 80,2% kế hoạch, tăng 1,7% so với năm 2017.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 104.118 tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu là 1,85%, giảm so với năm 2017 là 2,27%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.731 tỷ đồng. Theo Eximbank, lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ không bao gồm: Chi phí dự phòng rủi ro tiền gửi, khi lập kế hoạch năm 2018 ngân hàng chưa có cơ sở pháp lý (phán quyết của Toà án) để đưa vào kế hoạch chi phí của năm và Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng bổ sung đối với nợ đã bán cho VAMC.

Vì vậy, Eximbank có phần điều chỉnh lợi nhuận trước thuế còn 827 tỷ đồng, do đã trích lập trái phiếu VAMC và rủi ro tài chính 904 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank điều chỉnh sau rủi ro tài chính - Nguồn: EIB.

Các chỉ số an toàn hoạt động năm 2018 đều được đảm bảo. Cụ thể, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn gần 34%. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 15%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi gần 77%.

Theo Eximbank, năm 2018 ngân hàng đã bị ảnh hưởng của sự việc tiền gửi “bốc hơi” dẫn đến sự biến động của nguồn vốn huy động, do đó, tăng trưởng tín dụng bị kiềm chế và chỉ tăng 2,7% so với năm 2017, trong đó dư nợ bán lẻ tăng trưởng 16%, cho vay bán buôn giảm 9,7%.

Bên cạnh việc sản phẩm truyền thống bị ảnh hưởng và tụt giảm, Eximbank cũng tăng cường tìm kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thu ngoài tín dụng, như: đầu tư chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm… để nâng tổng thu nhập. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ tăng 4,8%, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng 18,1%.

Năm 2018, Eximbank tiếp tục tái cấu trúc ngân hàng với dự án “New Eximbank” để trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu vào năm 2020.

Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

Theo Eximbank, ngân hàng đã nghiêm túc thực hiện việc khắc phục, chỉnh sửa các kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại Kết luận thanh tra. Tính đến ngày 18/2/2019, Eximbank đã thực hiện chỉnh sửa được 401/425 kiến nghị của Đoàn Thanh tra, tỷ lệ đạt 94%. Theo đó, Eximbank còn tiếp tục chỉnh sửa 24/418 kiến nghị, tỷ lệ 5,65%.

Trong đó một số nội dung kiến nghị của Thanh tra NHNN mà Eximbank đã thực hiện đến nay: Thu hồi được trên 20 tỷ đồng tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trên tổng số tiền gần 81 tỷ đồng; Dự án trụ sở tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm (quận 1, TP.HCM), Eximbank đã ký hợp đồng dịch vụ thuê công ty Savills Việt Nam tư vấn và tìm nhà đầu tư cho dự án.

Về thoái vốn đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu STB (ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín), Eximbank đã hoàn tất việc thoái vốn từ tháng 01/2018.

Năm 2019, dự kiến lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng

Năm 2019, Eximbank dự kiến tăng trưởng tín dụng 11%. Tổng huy động vốn tăng 21%, tổng tài sản tăng 18,6% so với năm 2018.

Ngân hàng cũng dành tới 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho khoản dự phòng trái phiếu VAMC. Do đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.