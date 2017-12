Elon Musk tuyên bố sẽ phóng một chiếc Tesla Roadster màu mận lên Sao Hỏa, nhưng rồi lại tự nhận rằng "mình dựng chuyện"

Người đàn ông sẵn sàng biến nhân loại thành một giống loài liên hành tinh cũng không ngần ngại mang luôn cả xe điện cho chính mình sản xuất sang hành tinh khác. Tối thứ Sáu vừa rồi, Musk đăng bài trên Twitter với nội dung sau, nói về chuyến hàng sẽ được mang trên tên lửa Heavy Falcon sẽ được phóng vào "tháng tới":

"Hàng hóa đi kèm sẽ là chiếc Tesla Roadster màu đỏ mận và bật lớn bài Space Oddity (bài hát nổi tiếng của cố nghệ sĩ David Bowie). Đích đến sẽ là quỹ đạo của Sao Hỏa. Nó sẽ nằm trong Vũ trụ đến cả tỷ năm hoặc gần thế, nếu như nó không tổ tung khi cất cánh".

Chuyến hàng đặc biệt này cũng đã được xác nhận là đúng vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, qua trao đổi với The Verge, Musk lại có những ý kiến không nhất quán. Email đầu tiên Elon Musk gửi cho The Verge, ông xác nhận rằng kế hoạch này có thật. Nhưng sau khi trang này đăng tải câu chuyện này lên, Musk nhắn tin riêng cho The Verge trên Twitter rằng đây "hoàn toàn là chuyện bịa".

Chính miệng Musk nói ra vậy, nên đành phải xác nhận rằng sẽ chẳng có chiếc Tesla Roadster nào được bay lên Sao Hỏa cả.

Nếu theo đúng lịch trình mà Musk vừa bịa ra, thì chiếc Roadster sẽ được mang lên Vũ trụ bằng tên lửa Falcon Heavy, hệ thống tên lửa mạnh mẽ nhất mà SpaceX đang có.

Về cơ bản thì Falcon Heavy là 3 chiếc Falcon 9 gộp lại, dự kiến lần bay đầu tiên của nó sẽ diễn ra vào tháng Một năm 2018. SpaceX đã nhiều lần hoãn chuyến bay thử này (một lần vào năm 2013 và một vào năm 2014).

Tuy nhiên, cách đây vài tháng, Musk vừa mới công bố kế hoạch tạo ra hệ thống tên lửa khổng lồ BFR còn mạnh mẽ hơn, dự kiến sẽ sử dụng nó cho toàn bộ những chuyến du hành của SpaceX trong tương lai: từ di chuyển liên hành tinh, cho tới sử dụng tên lửa để đi từ thành phố này sang thành phố khác.

Đáng buồn khi kế hoạch mang xe điện lên Vũ trụ kia không thành sự thực, nhưng ít ra, ta cũng được xem SpaceX phóng Falcon Heavy vào tháng tới.