Đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Chiu Hao Cheng



Ngày 23-4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.



Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngay sau đấy, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng tổ chức đánh bạc



Ngày 28-4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng.



Qua tài liệu của cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web một sever tại Philippine.

Đơn cử nếu đường dây đánh bạc Rikvip máy chủ đặt ở Việt Nam, bao nhiêu tiền đánh bạc sẽ rơi vào túi Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương nhưng sự khác biệt của đường dây đánh bạc này là bao nhiêu tiền đánh bạc lại rơi vào đối tượng có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Sau thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Tham gia đánh bạc trên trang web Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”.

Sự đối phó tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Theo các trinh sát, những người này có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng sâu vùng xa, chủ yếu là người miền Tây khi được thuê mở tài khoản họ sẵn lòng và đều không biết mục đích phạm tội của đối tượng. Vì bọn chúng thường đưa ra nhiều lý do như mất chứng minh nhân dân… có người nhà chuyển tiền nhưng không thể mở được tài khoản…

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận, có một số cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.

Trong 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đáng chú ý, các đối tượng này không phải là 1 đường dây tổ chức đánh bạc thông thường mà ở đây là 9 nhánh (đại lý) độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau.

Trong đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng (SN 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là to nhất.

Năm 2017, Chiu Hao Cheng đến Việt Nam. Khi vào Việt Nam để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, anh ta tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này tổ chức tuyển nhân viên cho Cheng với công việc làm điện tử.

Anh ta đầu tư mua nhiều máy tính, một số thiết bị điện tử khác… lắp đặt ở 2 trụ sở là căn hộ chung cư được Cheng thuê làm địa điểm tổ chức đánh bạc là tòa nhà HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tòa nhà chung cư Golden West- Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Mỗi địa điểm này, Chiu Hao Cheng bố trí khoảng 10 nhân viên điều hành đường dây tổ chức đánh bạc. Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, những nhân viên được Cheng thuê lúc đầu đều không biết công việc sẽ được “ông chủ” chỉ đạo làm gì?

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, các nhân viên đều trú tại TP. Hà Nội như: Đỗ Trang Linh (SN 1988), Trần Thị Hằng (SN 1994), Phạm Thị Sáu (SN 1995), Nguyễn Thị Yến (SN 1993), Bùi Xuân Công (SN 1995)… đều hiểu rõ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép của Cheng, không những không tố giác mà còn tham gia tích cực vào đường dây tổ chức đánh bạc này với mức lương chỉ được trả khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Lý giải điều này, những nhân viên của Cheng đều khai nhận, do công việc nhàn hạ, 10h sáng mới đến trụ sở, thời gian không gò ép… mà vẫn được trả lương.

Ngoài ra, 8 nhánh độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau do các đối tượng cầm đầu gồm: Trần Minh Quang (SN 1981), trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bùi Văn Linh (SN 1987), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Phạm Thế Công (SN 1989), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986), trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Phạm Trần Viễn (SN 1989), trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Khuê (SN 1979), trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Hùng Quốc (SN 1990), huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Phạm Hữu Lợi (SN 1989), trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - chủ một số nhà hàng…

Theo các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, chỉ có đường dây tổ chức đánh bạc của Chiu Hao Cheng là thuê nhiều nhân viên, còn 8 nhánh kia các đối tượng tự vừa làm đại lý, vừa tổ chức thu hút con bạc hoặc chỉ thuê 1 người làm.

Để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng. Ví dụ, 1 tháng con bạc thua 5 tỷ thì người tổ chức đánh bạc sẽ được hưởng lợi khoảng 40%, thua 4 tỷ thì được 35%... Cao nhất tiền thưởng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua (căn cứ vào số tiền trong tháng). Nếu con bạc thua 100 triệu đồng thì người tổ chức đánh bạc được hưởng lợi 25 triệu đồng.

Khi con bạc thắng thì nhà cái mất không liên quan đến đại lý và ngược lại đại lý cũng không được tiền thưởng. Tuy nhiên, theo trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, rất hiếm con bạc thắng, xác suất thua là chính. Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất nhàn, khi đã xây dựng được hệ thống các con bạc, bọn chúng chỉ ngồi vậy hưởng tiền.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.