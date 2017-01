Đường dây "chân dài" bán dâm giá 1 triệu đồng/lượt

Ngày 2.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Thị Ngọc Hiền (41 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) để phục vụ điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Công an TP.Vinh phát hiện hoạt động của một đường dây mại dâm "chân dài" nên lập chuyên án để tổ chức đấu tranh.

Sau thời gian bí mật theo dõi, cuối tháng 12.2016, lực lượng công an đã ập vào một khách sạn ở TP.Vinh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khai thác nhanh, 2 gái bán dâm khai nhận được "má mì" Lê Thị Ngọc Hiền đều tới bán dâm cho khách.

Từ lời khai của các gái bán dâm, công an đã tạm giữ hình sự tú bà Hiền để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận, nhờ có quan hệ xã hội rông, lười lao động và thích ăn chơi nên Hiền thường lân la tại các vũ trường, quán bar làm quen với các 'chân dài' để lôi kéo vào đường dây mại dâm của mình.

Khi có "hàng" trong tay, Hiền đứng ra tìm khách là các quý ông thích của lạ, gạ mua dâm với giá 1 triệu đồng/lượt. Sau khi thoả thuận xong giá cả, Hiền điều gái bán dâm tới các khách sạn trên địa bàn TP.Vinh để phục vụ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.