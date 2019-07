Dưới 6 triệu đồng, đây chính là 5 mẫu loa thông minh đáng mua nhất

Loa thông minh ra đời cũng giống như mục đích của di động thông minh, đồng hồ thông minh... là giúp con người có những trải nghiệm tuyệt vời nhất theo cách đơn giản nhất.

Bạn muốn thưởng thức bài hát mới nhất của Sơn Tùng M-TP? Hay đơn giản là thắc mắc về thời tiết ngày mai ? Chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, loa thông minh sẽ thỏa mãn nhu cầu của bạn.

Dưới đây là tổng hợp 5 mẫu loa thông minh hài hòa về các mặt hiệu năng, chất âm trong tầm giá dưới 6 triệu đồng hiện đang có mặt tại Việt Nam.

1. Amazon Echo Plus (Thế hệ thứ 2 )

Giá bán: 3.500.000 - 4.000.000 đồng



Thông thường, một chiếc loa lớn hơn sẽ cho ra âm thanh chất lượng hơn. Nhưng điều này có vẻ không đúng với Amazon Echo Plus thế hệ 2. Chiếc loa này được làm gọn hơn hẳn so với người tiền nhiệm của nó là Amazon Echo Plus lần đầu xuất hiện vào cuối năm 2017. Tuy vậy, âm thanh phát ra từ thiết bị này được đánh ra là tốt hơn đáng kể so với sản phẩm đầu tiên.



Điều này có được nhờ hệ thống điều khiển âm thanh Amazon đã tích hợp vào thiết bị của mình. Nó cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh phát ra từ chiếc loa tùy thuộc vào môi trường nghe nhạc. Và dù bạn có để nguyên một chế độ cho mọi bài hát thì chất lượng vẫn rất tốt. Đây luôn được các trang công nghệ đánh giá là mẫu loa thông minh không có màn hình đáng sở hữu nhất.

Tuy có cải tiến đáng kể về mặt âm thanh nhưng Amazon Echo Plus thế hệ 2 vẫn không có “cửa" nếu nói về hiệu năng với các loa thông minh hiệu suất cao như Google Home Max hay Sonos One.

2. Google Home Mini

Giá bán: 900.000 - 1.000.000 đồng

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về loa thông minh mà không muốn tiêu tốn quá nhiều hay đơn giản bạn muốn tìm một thứ gì đó để làm quà tặng. Không gì có thể phù hợp hơn Google Home Mini với chưa đầy 1 triệu đồng.

Dùng hàng "cây nhà lá vườn", chiếc loa này được tích hợp sẵn trợ lý ảo Google Assistant rất "hot" trong thời gian gần đây với chức năng tìm kiếm mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng tương tác với người dùng bằng tiếng Việt.

Tuy vậy với tầm giá đó, Google Home Mini sở hữu khả năng chơi nhạc khá khiêm tốn. Loa dường như phù hợp với giọng đọc trên radio hay podcast hơn là giúp người dùng thoải mái khi trải nghiệm một bài hát.

3. JBL Link 20

Giá bán: 2.500.000 - 3.000.000 đồng

Nếu bạn cần một chiếc loa thông minh để dùng cho những chuyến picnic, hãy chọn JBL Link 20.

Hầu hết các loa thông minh ngày nay đều được thiết kế để sử dụng ở trong nhà và cần nguồn điện trực tiếp để hoạt động. Nhưng với JBL Link 20 thì hãy quên điều phiền toái đó đi. Chiếc loa này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ những chiếc loa không dây khác của JBL cùng công nghệ pin sạc và một chút khả năng kháng nước.

Có một lưu ý nho nhỏ là bạn cần để JBL Link 20 kết nối với mạng Wifi nếu muốn trải nghiệm tính năng thông minh. Còn nếu chỉ muốn nghe nhạc thư giãn thì với một chiếc điện thoại có blutooth, JBL Link 20 sẽ phục vụ bạn ở bất cứ nơi đâu. Loa cũng tích hợp sẵn Google Assistant.

4. Sonos One ( Thế hệ 2)

Giá bán: 5.500.000 - 6.000.000 đồng

Nếu đặt sự linh hoạt tiện dụng lên hàng đầu, Sonos One sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Đây cũng là chiếc loa đắt nhất trong danh sách ngày hôm nay.

Chiếc loa thông minh này được tích hợp rất nhiều công nghệ, tương thích với cả Alexa của Amazon, Google Assistant thậm chí là cả trợ lý ảo của Apple là Siri.

Khả năng chơi nhạc cũng là điểm mạnh của thiết bị này. Bạn có thể cảm nhận âm thanh từng nhạc cụ, giọng hát, thậm chí cả hơi thở của ca sĩ những đoạn ngắt quãng một cách rõ ràng.

Điểm mạnh tiếp theo của Sonos One là khả năng Multiroom. Nghĩa là nếu bạn muốn nghe một video YouTube ở nhà bếp trong khi khi con bạn đang thưởng thức ca nhạc trên lầu, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, phần còn lại hãy để Sonos One lo .

5. Amazon Echo Dot ( Thế hệ 3)

Giá bán: 800.000 - 900.000 đồng

Cũng giống như Amazon Echo Plus, Amazon Echo Dot càng về thế hệ sau lại càng nhỏ gọn hơn các sản phẩm tiền nhiệm với chất lượng âm thanh vượt trội.

Ở thế hệ 3 này dù rằng âm thanh chỉ dừng ở mức đủ nghe nhưng đó là cả một nỗ lực cải thiện của Amazon khi cả hai thế hệ trước, những bản nhạc phát qua Amazon Echo Dot đều bị chê tơi tả.

Người dùng có thể kết nối Amazon Echo Dot 3 với các loa thông minh khác trong nhà để tạo thành một dàn âm thanh sống động. Sản phẩm này cũng có thể giúp một chiếc loa blutooth thông thường có thêm những tính năng thông minh bằng một vài thông tác kết nối đơn giản giữa hai chiếc loa.

Tham khảo ConsumerReports