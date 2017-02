Được hỏi mua toàn bộ số chuối, ông lão đã nói một câu khiến nhiều bạn trẻ hổ thẹn

Ông lão bán chuối đã nói gì sau khi được chàng trai giàu có mua toàn bộ số chuối?

Đoạn clip kéo dài chưa đến 2 phút, ghi lại cuộc trò chuyện ngay trên đường phố ở Ấn Độ, giữa một chàng thanh niên tốt bụng, hào phóng với ông lão bán chuối dạo đã nhận được sự chia sẻ, quan tâm khá lớn của cư dân mạng.

Thanh niên hỏi mua toàn bộ số chuối hiện có trên chiếc xe bán chuối nhỏ của ông lão, sau đó đem đi phân phát cho những người nghèo.

Ông lão bán chuối được mua ủng hộ hàng đã nói một câu khiến nhiều thanh niên phải hổ thẹn.

Anh tỏ ra rất tốt bụng và hào hiệp, khi đã mua toàn bộ số chuối một cách nhanh chóng, cốt để giúp đỡ phần nào cho ông lão dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải vất vả đẩy xe đi bán hàng mỗi ngày vì miếng cơm manh áo.

Sau khi mua hàng, anh bày tỏ sự quan tâm và nể phục với ông cụ, bởi hình ảnh một người lớn tuổi vẫn chăm chỉ lao động mỗi ngày đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người: "Nhìn vào ông, chúng cháu cảm thấy như mình trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Cháu rất ngạc nhiên khi ông vẫn có thể làm việc chăm chỉ như thế dù đã ở vào độ tuổi này"

"Ta có thể ngủ với bụng rỗng nhưng không bao giờ đi ăn xin tiền của mọi người" - Lời tâm sự tuy giản dị của ông cụ nhưng đã trở thành triết lý sống đáng học hỏi (Ảnh minh họa)

Và cụ ông đã đáp lại bằng những lời tâm sự tuy giản dị, chân thành nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ đến rất nhiều người, đặc biệt, câu nói của cụ ông khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy hổ thẹn.

"Con trai, ta làm việc chăm chỉ để kiếm sống, chứ ta không xin xỏ ai cả. - I will sleep Hungry but I will not beg – Ta có thể ngủ với bụng rỗng nhưng không bao giờ đi ăn xin tiền của mọi người".

Hãy tự đi trên đôi chân của mình và mở ra cánh cửa mà bạn muốn mở.



Nhiều người trong số chúng ta thường có thói quen trông chờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh chứ không muốn bỏ công sức của mình để làm việc và tìm kiếm những điều mình muốn.

Đặc biệt là đối với những người trẻ, hiện nay chúng ta thường có tâm lí ỉ lại, muốn sống hưởng thụ mặc dù chưa cống hiến được gì cho gia đình, xã hội. Có khá nhiều bạn trẻ thích sống dựa dẫm và trông chờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Nhưng hãy nhớ rằng, đừng phó mặc cuộc đời cho người khác, cho dù đó có là bố mẹ hay người thân của bạn.

Vẫn biết rằng rất nhiều, có đến 70% sinh viên ra trường sợ bước vào cuộc đời, và quen cuộc sống phụ thuộc, được bố mẹ che chở, bao bọc, nhưng chúng ta không thể cứ mãi nhận sự cưu mang ấy. Hãy tự mình bước đi, xây dựng cuộc đời theo cách mà bạn muốn.



Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong nấm mồ (Ảnh minh họa)

Vẫn biết rằng, không ai trong chúng ta có thể sống mà không cần sự quan tâm giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng đó sẽ là sự giúp đỡ trong khả năng của họ, và lúc đó bạn thực sự không thể xoay sở nếu không có sự giúp đỡ.

Chẳng ai dư dả quá nhiều thời gian để tận tâm giúp đỡ bạn. Khi ruộng lúa của bạn chín vàng cách tốt nhất là hãy tự mình thu hoạch về nhà. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của người thân bạn bè khi bạn vẫn có thể tự mình làm được – bởi vì họ cũng có những ruộng lúa của mình

Bruce Lee từng nói: 'Tôi sống trên đời không phải để làm những gì bạn mong đợi...". Để cuộc sống thoải mái hơn, bạn nên học cách đừng mong đợi từ người khác từ hôm nay!

Mong đợi từ người khác quá nhiều là một trong những sai lầm lớn nhất của con người. Đây cũng là căn nguyên của hầu hết những đau khổ và tuyệt vọng.

Để tận hưởng một cuộc tốt đẹp hơn, đã đến lúc chúng ta nên dừng mong đợi từ người khác (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn gặt hái được nhiều thành công. Đó chính là kết quả của sự rèn luyện và phấn đấu không ngừng.

Không ai trong chúng ta đạt được thành công mà không phải chăm chỉ, miệt mài, khổ luyện. Bởi lẽ, "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng".

Một cụ ông bán chuối dạo mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn miệt mài lao động, làm việc không ngừng nghỉ, vậy thì lẽ nào những người trẻ như chúng ta chỉ biết sống dựa dẫm, trông chờ vào người khác?!