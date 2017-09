Được cô gái nhờ quay đầu xe, gã đàn ông cướp luôn SH

Sáng 9/9, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, các anh vừa bắt tên cướp xe SH của một phụ nữ.

Trước đó, ngày 19/8, hiệp sĩ Hải nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mụi (SN 1991, ngụ P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một) nhờ các hiệp sĩ tìm giúp chiếc xe SH bị cướp.

Cụ thể, chị Mụi nhờ người đàn ông quay đầu xe máy SH150i, màu trắng, BKS 61C-65008. Tuy nhiên, khi lên xe, gã này đã rồ ga chạy thẳng.

Tìm hiểu thông tin nhận dạng do chị Mụi cung cấp, anh Hải đã nghi ngờ một đối tượng liên quan.

Đêm 8/9, khi các hiệp sĩ đang đi tuần tra trên địa bàn P. Phú Hòa, hiệp sĩ Hải phát hiện người đàn ông với dấu hiệu khả nghi nên bám theo và nhận ra tên này chính là người đã cướp xe của chị Mụi.

Đối tượng đón xe taxi đi về hướng huyện Củ Chi (TP.HCM), nhóm hiệp sĩ liền bám theo. Đến tỉnh lộ 15 (xã Tân Quy, huyện Củ Chị), đối tượng xuống xe vào quán cafe Thiên Lộc ngồi chờ bạn.

Cùng lúc đó hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Đoàn Tấn Thông, Dương Tài, Trần Phước Lộc, Lương Văn Hóa, Nguyễn Hữu Khánh và Lê Trung Nhân âm thầm đi vào quán và bao quanh đối tượng.

Gã đàn ông trông thấy anh Hải liền đứng dậy, rút roi điện và bình xịt hơi cay hòng chống trả để thoát thân nhưng đã bị anh Hải lao người tới khóa tay, 23h cùng ngày, các hiệp sĩ áp giải về công an để làm việc.

Trên đường đi đối tượng không thừa nhận mình là người đã lấy chiếc xe kể trên, nhưng khi nhóm hiệp sĩ đưa ra những chứng cứ thì đối tượng đã thừa nhận đã cướp xe cửa chị Mụi và đem đi bán được 18 triệu đồng.

Tại Công an P. Chánh Nghĩa, đối tượng khai tên Đặng Thanh An đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, giết người nhưng không thành. An mới được ra tù khoảng 1 năm (sau thời gian ở tù 8 năm, y được giảm án 34 tháng). Hiện Công an P. Chánh Nghĩa đã đưa tên cướp về Đội CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một để tiếp tục mở rộng điều tra.