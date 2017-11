Đừng tưởng bạn đã biết: Lạnh sâu nhất Việt Nam trong vòng 40 năm trở lại đây là mấy độ?

Có lẽ mọi người đều không còn quá xa lạ những ngày đông rét buốt ở miền Bắc Việt Nam. Không khí lạnh của mùa đông 2017 đang dần "len lỏi" với cường độ khá mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh tăng cường liên tục được bổ sung. Do đó, từ ngày 23/11, miền Bắc sẽ chuyển rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ xuống rất thấp.

Trong 2 ngày tiếp theo (24-25/11), Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp phổ biến 12-15 độ, vùng núi 7-10 độ và vùng núi cao dưới 6 độ.

Khu vực Hà Nội kể từ đêm ngày 23/11, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng là từ 12-15 độ. Đây cũng được coi là đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông 2017 ở miền Bắc. Thủ đô Hà Nội chạm ngưỡng nhiệt 12 độ C, lạnh nhất kể từ đầu đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tràn xuống Bắc Bộ, Sa Pa mưa rét với 4-6 độ C và đỉnh Fansipan thậm chí có khả năng xuất hiện băng giá.

Nguồn: Weather.com

Dù nhiệt độ giảm mạnh, nhưng đây lại không phải là đợt lạnh sâu nhất ở Việt Nam.



Đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa

Đợt rét kỷ lục ở miền Bắc: Xô đổ nhiều kỷ lục

Một trong những đợt rét lạnh nhất từng được ghi nhận ở miền Bắc nước ta phải kể đến vào tháng 1/1983. Vào lúc bấy giờ, nền nhiệt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số khu vực xuống thấp kỷ lục, ví dụ như Sa Pa (Lào Cai) với mức nhiệt gần – 2 độ C (vào ngày 21/1/1983).

Tuy nhiên, đợt rét kéo dài 5 ngày kể từ 24/1/2016 đã xô đổ nhiều kỷ lục từng được ghi nhận trong hàng chục năm ở miền Bắc. Một số tỉnh thành chính thức xác nhận kỷ lục mới như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) âm 1 độ C (năm 1964 là 0 độ C), Ninh Bình 5 độ C (năm 1974 là 6 độ C), ...

Thành phố Hà Nội cũng chạm ngưỡng kỷ lục, rét nhất trong vòng 40 năm qua. Nhiệt độ xuống thấp đến mức đỉnh núi Ba Vì lần đầu tiên có tuyết rơi kéo dài. Đây là lần đầu tiên Hà Nội xảy ra hiện tượng này.

Hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh núi Ba Vì vào năm 2016. Ảnh minh họa

Mức nhiệt 5,4 độ C ở Hà Đông (Hà Nội) vào sáng ngày 24/1/2016 là thấp nhất kể từ năm 1977 tới nay. Đây cũng chính là năm mà người dân thủ đô đã phải hứng chịu đợt rét kỷ lục, "cắt da cắt thịt" dưới 6 độ C.



Mưa rét cùng không khí lạnh xuống ngưỡng dưới 6 độ C khiến người Hà Nội co ro trong tiết trời khắc nghiệt. Nhiều người dân mặc áo ấm khi ra đường và tìm cách sưởi ấm bằng cách dùng củi để đốt lửa.



Không rõ những đợt rét đậm trong năm 2017 có dữ dội như năm 2016, nhưng đúng là thời tiết luôn thay đổi và có nhiều diễn biến thất thường.

Mọi người khi ra đường nên mặc quần áo ấm để đảm bảo sức khỏe khi thời tiết miền Bắc đang rét đậm như hiện nay.

Một vài hình ảnh về đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông 2017 ở 1 số nơi thuộc miền Bắc, Việt Nam:

Nhiều khu vực thuộc thị trấn Sa Pa (Lào Cai) bắt đầu xuất hiện băng giá từ sáng 23/11/2017. Ảnh: BizLive

Đỉnh Fansipan cũng bắt đầu xuất hiện băng giá. Ảnh: BizLive

Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè. Ảnh: Infonet