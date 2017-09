Dùng tiền lẻ phản đối thu phí QL5: Kiến nghị lên Thủ tướng

Đề nghị Tổng cục An ninh vào cuộc

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại trạm thu phí trên QL 5, ngày 6/9, Vidifi đã có công văn đề nghị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) vào cuộc. Đại diện Vidifi cho hay: "Việc người tham gia giao thông trả tiền lẻ qua trạm là hợp pháp. Tuy nhiên, việc dùng tiền lẻ hay để xe giữa đường để gây rối trật tự, an ninh, gây ùn tắc giao thông theo chúng tôi là cần điều tra, làm rõ. Chính vì vậy, chúng tôi mới đề nghị Tổng cục An ninh vào cuộc".