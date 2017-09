"Đừng làm tổn thương Cao Ngân khi ném đá hình thể của người gặp vấn đề sức khỏe"

Trong chung kết "Vietnam’s Next Top Model 2017", việc thí sinh Cao Ngân để lộ thân hình siêu gầy trong bộ trang phục gợi cảm đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều của dư luận.

Không ít ý kiến cho rằng, Cao Ngân cố tình ép cân khiến cho vóc dáng thiếu sức sống, thậm chí còn có người gọi cô là: bộ xương di động, xác ướp Ai Cập...



Bên cạnh đó, cũng có những nhận định nghi ngờ Cao Ngân có vấn đề về sức khỏe nên mới xuất hiện với hình ảnh không hoàn hảo.

Hình ảnh Cao Ngân để lộ thân hình gầy gò Cao Ngân trong chung kết "Vietnam's Next Top Model 2017".

Sau khi hình ảnh mới nhất "gây bão", trên trang cá nhân, Cao Ngân giải thích: "Vì cuồng Next Top quá nên Ngân quay lại đêm chung kết cùng Top 3. Ngân đang ốm yếu nên mới bị trơ xương vậy đó. Ngân sẽ tăng cân lại sớm thôi mọi người ơi...".



Liên lạc thêm với đại diện ban tổ chức "Vietnam’s Next Top Model" về việc Cao Ngân bị chê bai khi xuất hiện trong đêm chung kết, bà Trang Lê - tổng giám đốc Multumedia cho biết: "Cao Ngân là thí sinh nhận được nhiều thiện cảm của khán giả tại "Vietnam’s Next Top Model" mùa All Stars năm nay. Sự thiện cảm đó xuất phát từ chính tính cách hồn nhiên cũng như những tố chất nghề nghiệp sẵn có.



Tôi thấy việc mọi người nói nhiều về hình thể gầy guộc của Cao Ngân sau khi ốm dậy là không nên. Hãy nhìn nhận việc Cao Ngân là một người mẫu có triển vọng và làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Với một thí sinh đã luôn nỗ lực hết sức mình, đến đêm diễn cuối cùng rồi thì không nên tước đi cơ hội biểu diễn của cô ấy,



Bà Trang Lê - đại diện ban tổ chức chương trình.

Ai cũng có thể nhận ra, khi Cao Ngân bước đi trên sàn catwalk đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của đồng nghiệp, khán giả. Xin đừng làm tổn thương Cao Ngân bằng việc "ném đá" hình thể của một người gặp vấn đề về sức khỏe".



Là người đồng hành, theo sát Cao Ngân tại mùa giải năm nay, Host Trương Ngọc Ánh tâm sự thêm: "Trong quá trình làm việc chung, tôi đánh giá Cao Ngân là một người mẫu chăm chỉ, ham học và có sự cầu tiến.

Ngay cả khi không góp mặt trong Top 3 "Vietnam’s Next Top Model 2017", Cao Ngân vẫn không ngừng rèn luyện những kĩ năng cần thiết và vui vẻ nhận lời tham gia biểu diễn ở trong đêm chung kết.



Host Trương Ngọc Ánh cũng gửi lời động viên Cao Ngân.

Là một nghệ sĩ, ai cũng muốn hình ảnh của mình hoàn hảo trong mắt công chúng. Nhưng mọi người cũng nên nhìn nhận thực tế và thông cảm cho Cao Ngân khi tình hình sức khỏe của cô ấy không thật sự tốt".