Dùng kim tiêm... cướp tiền nhân viên cây xăng

Ngày 6/2, Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh cho biết, đang tạm giữ đối tượng T.H.Q. (SN 1980, ngụ quận 8) để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Theo đó, khoảng 2h ngày 5/2, Q. điều khiển xe máy đi đến cây xăng Tự Lực góc quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để đổ xăng.

Khi nhân viên cây xăng đổ xong và Q. đưa tiền trả. Q. nói với nhân viên là người này đã thối lộn tiền cho mình. Nói dứt lời thì Q. bất ngờ cướp lấy 1,5 triệu đồng trên tay nhân viên cây xăng. Trước thái độ của Q., người nhân viên đã tìm cách phản ứng lại.

Bất ngờ, Q. rút trong người ra kim tiêm và dao đe dọa. Hoảng sợ nên nhân viên cây xăng hô hoán cho mọi người rồi báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh ở hiện trường đưa Q. về trụ sở để làm việc. Kiểm tra xe máy, công an thu giữ một con dao. Được biết, Q. là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Về hành vi cướp tiền và dùng hung khí đe dọa nhân viên cây xăng, tại công an, Q. một mực phủ nhận. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của đối tượng đã bị camera an ninh ở cây xăng ghi lại.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.