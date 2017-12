Đừng ghen tỵ với Mỹ Tâm!

Nếu phải tìm ra một ngôi sao đáng bị... ghen tỵ nhất showbiz Việt, Mỹ Tâm chắc chắn sẽ là cái tên bị gọi ra đầu tiên chứ không thể là ai khác cả. Lý do để người ta phải ghen tỵ với cô ư? Vì tất cả những gì Mỹ Tâm đang sở hữu!

Bỏ qua những điều quá quen thuộc như vị trí không thay thế nổi trong làng nhạc Việt, khối tài sản lớn, mức cát-xê trong mơ hay lượng fan khổng lồ, Mỹ Tâm vẫn còn quá nhiều những điều đặc biệt để bất cứ một đồng nghiệp nào cũng khát khao.

Ít nhất thì, trong làng giải trí đầy rẫy những ngôi sao này, Mỹ Tâm vẫn được quyền là chính cô, là duy nhất!

Album vol 9 của Mỹ Tâm được ra đời sau tận 4 năm, bất chấp thành công vang dội của album vol 8. "Thừa thắng xông lên" hay tận dụng sức nóng của tên tuổi là khái niệm không hề tồn tại trong cách làm việc của Mỹ Tâm, bởi những ai từng làm việc với cô đều hiểu rằng, điều quan trọng nhất đối với cô khi ra album là cảm xúc.

Thực ra, đó cũng là điều rất phổ biến đối với những người làm nghệ thuật, nhưng để được quyền ra sản phẩm vào bất cứ thời điểm nào mình muốn thì hình như, đó là đặc quyền riêng của Mỹ Tâm.

Có cảm giác như Mỹ Tâm không bao giờ phải chịu áp lực bởi bất cứ điều gì khác, ngoài sự cầu toàn của chính cô.

Sức lan tỏa, độ hot, cách đón nhận của khán giả... tất cả những điều đó đều mang ý nghĩa sống còn đối với mọi nghệ sĩ khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nhưng đối với Mỹ Tâm, chúng gần như mặc định là sẽ vậy.

Kể từ khá lâu rồi, khi mỗi MV hay album của cô ra đời, điều người ta quan tâm chỉ là liệu nó sẽ tạo ra bao nhiêu kỷ lục mới, thay vì lo lắng liệu khán giả có đón nhận hay không?

Đứng ngoài mọi thói quen chung của showbiz cũng là một điều đặc biệt khác của Mỹ Tâm. Tất nhiên, cô không đứng lẻ loi một mình hay xa cách cùng đồng nghiệp, chỉ là vì vị trí cô đứng vốn không dành cho quá nhiều người.

Năm 2017, khi cả làng nhạc Việt phát hành album online, cố gắng đưa sản phẩm của mình lên mọi trang nghe nhạc trực tuyến miễn phí để thu hút người nghe, Mỹ Tâm... đi bán đĩa.

Không phải một vài trăm chiếc, mà là 5000 album được bán trực tiếp trong chỉ vài tiếng đồng hồ, chưa tính tới con số đặt hàng qua mạng chưa thống kê đầy đủ. Người ta nói đó là một kỷ lục mới của showbiz Việt, nhưng những con số ấy chỉ mang ý nghĩa vô cùng nhỏ bé.

Điều lớn lao hơn mà chỉ duy nhất Mỹ Tâm làm được chính là "bắt" đám đông làm quen với khái niệm âm nhạc không miễn phí và biết trân trọng sự cống hiến của người nghệ sĩ, theo cách văn minh nhất!

Tại thời điểm mà nhiều ngôi sao sẵn sàng tiếp thị âm nhạc tới từng chiếc điện thoại của người hâm mộ, Mỹ Tâm vẫn giữ nguyên sự lựa chọn "cứng nhắc" của mình.

Âm nhạc của cô không miễn phí và khán giả của cô chấp nhận điều đó một cách hạnh phúc, tự hào, thay vì thắc mắc những câu hỏi "tại sao" hoặc tìm kiếm những thay thế dễ dàng hơn.

Nhìn đám đông khổng lồ vây quanh cô, đón chờ cô, khóc cười vì cô và trân trọng những cống hiến của cô, người ta hiểu rằng Mỹ Tâm có nhiều thứ để tự hào hơn là số lượng người hâm mộ.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, và có lẽ Mỹ Tâm cũng không cần so sánh mình với bất cứ ai. Cô khác biệt so với phần lớn ngôi sao của làng giải trí, từ những lựa chọn cho tới thói quen, con đường sự nghiệp cho tới cách nhìn nhận về giá trị của mình.

Nhưng những sự khác biệt đó là cần thiết và ở một chừng mực nào đó, người nghe nhạc Việt hãy tự hào vì họ có một nghệ sĩ giống như cô.

Ít nhất thì, Mỹ Tâm cũng đang chứng minh được rằng khi người nghệ sĩ đủ tài năng và sự tử tế, họ hoàn toàn có quyền là chính mình, là duy nhất!

Như cách cô đang kiêu hãnh đi con đường riêng của chính mình, trong tiếng vỗ tay, những lời ngợi khen và cả khát khao, ghen tỵ...