Dùng “chim mồi” pê-đê dàn cảnh trộm tài sản

Đây là nhóm đối tượng thuê sẵn phòng trọ, dùng “chim mồi” pê-đê chèo kéo các quý ông đến mua vui, rồi dàn cảnh trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của băng này không mới, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy...



Các đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Lê Duy Cường (SN 1997, thường trú hẻm 436 Trần Văn Đang, P11Q3; cư ngụ Q10), Huỳnh Văn Phú (tự Phú “pê đê”, SN 1988, ngụ Q10), Trần Văn Hải (tức Hai Già, SN 1971, quê Tiền Giang, trú Q.Bình Tân), Võ Duy Nam (thường gọi Sún, SN 1990, quê Bình Dương; trú Q.Bình Tân), Triệu Thị Thu Hồ (tự Thủy, SN 1978, ngụ Q6) và Nguyễn Duy Hậu (tự Hoàng, SN 1987, quê Vĩnh Phúc; tạm cư Long An). Ngoài ra, đơn vị còn mời làm việc với 4 đối tượng khác để làm rõ vụ án.

Các đối tượng Huỳnh Văn Phú, Triệu Thu Hồ, Trần Văn Hải, Võ Duy Nam, Lê Duy Cường

Qua đấu tranh, cả nhóm khai nhận toàn bộ phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản. Để dẫn dắt đưa “con mồi” sập bẫy, nhóm này chủ động thuê các phòng trọ từ trước, sau đó khoét các lỗ hổng ở một góc kín đáo, rồi thả các chú “chim mồi” là pê-đê đã được trang điểm lộng lẫy đến nhiều khu vực đón khách.

Khi có “quý ông” nào đón “bóng hồng” đi “giải sầu” sẽ được đưa về phòng trọ đã được thuê sẵn, với nhiều đồng bọn đang túc trực giăng lưới.

Tại đây, sau khi khách mua dâm thoát bỏ y phục, nhóm túc trực sẽ lợi dụng sự sơ hở móc điện thoại, bóp tiền từ lỗ hổng bí mật. Khi nạn nhân phát hiện việc mất tài sản có phản ứng sẽ bị nhóm đối tượng hù dọa, buộc “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Vì hoạt động có tổ chức và phân công vai trò cụ thể nên nhóm này kết hợp với nhau rất ăn ý, khiến nhiều nạn nhân rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Như thường lệ, khoảng 17 giờ 30 ngày 13-5-2019, Hồ - Nam - Hải cùng Chiến - Hai - Út và Hoàng hẹn gặp nhau uống cà phê trên đường Song Hành (Quốc lộ 22, H.Hóc Môn) để bàn kế hoạch cho gái mại dâm giả vờ bắt khách, đưa vào căn nhà đã chuẩn bị sẵn tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn để lấy trộm tài sản của khách.

Tại đây, chúng phân công Cường chở Phú (pê-đê giả gái) ra Quốc lộ 22 đón khách, còn Nam - Hải - Cường sẽ ém quân trong phòng ngay lỗ hổng bí mật. Chiến - Hậu và Hoàng có nhiệm vụ đứng ngoài đường cảnh giới công an, hoặc đi theo khách xem sau khi bị dính bẫy họ đi về hay tìm đến cơ quan công an trình báo để có biện pháp đối phó.

Riêng tên Hai ngồi canh công an ở gần trụ sở Công an xã Trung Chánh, còn Hiếu và Út ngồi tại quán cà phê để giữ tiền và tài sản sau khi đồng bọn lấy trộm được đưa về.

Gần 21 giờ cùng ngày, Phú đón được anh T.V.D (SN 1995, ngụ H.Hóc Môn) và đưa về căn phòng đã chuẩn bị sẵn ở ấp Mỹ Hòa 1. Khi vào phòng, Phú kêu anh D. trút bỏ y phục để mình massage cho thư giãn. Lúc này, Cường - Nam và Hải đi vào nhà đến lỗ khoét sẵn lấy trộm quần áo của anh D. móc được 900.000 đồng cùng ĐTDĐ iPhone 6, rồi Nam ra khỏi nhà đưa cho Hiếu.

Khi đồng bọn đã rút êm, Hồ báo hiệu cho Phú bằng cách gõ ám hiệu vào cửa để Phú rút theo. Tuy nhiên, Phú phát hiện ra anh D. còn đeo chiếc nhẫn vàng nên quyết không bỏ qua bằng cách mở lời: “Nhẫn đẹp quá cho em mượn”. Dứt lời, Phú đưa tay tháo chiếc nhẫn của anh D. rồi vờ ra ngoài lấy bao cao su và đưa chiếc nhẫn cho Cường cất giữ.

Đã có kế hoạch theo dõi từ trước nên khi cả nhóm dàn cảnh định tẩu thoát thì bị Đội CSHS Công an H.Hóc Môn ập vào bắt quả tang và mời thêm một số đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, riêng Hiếu nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, Công an H.Hóc Môn đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cường, Phú, Hải, Nam, Hồ, Hậu. Đến ngày 23-5, Công an H.Hóc Môn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường, Phú, Hải, Nam, Hồ và Hậu về tội “trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, ai là nạn nhân mời liên hệ Đội CSHS Công an H.Hóc Môn (gặp cán bộ điều tra Nguyễn Phi Hùng - ĐT: 0283.8910300) để cung cấp tin tố giác tội phạm.

Nhóm đối tượng xăm trổ hình thù kỳ quái chuyên dàn cảnh trộm tài sản của khách mua dâm

Trước đó, vào tháng 3-2019, sau thời gian lập án đấu tranh, Phòng CSHS Công an TP.Hồ Chí Minh cũng triệt phá một băng tội phạm với hơn chục đối tượng do Lương Phạm Hồng Quân (SN 1977, ngụ xã An Cựu, H.Cái Bè, Tiền Giang) và Nguyễn Thành Ngân (SN 1979, ngụ xã Hiệp Thành, H.Gò Dầu, Tây Ninh) cầm đầu, chuyên dàn cảnh mua bán dâm rồi cùng đồng bọn trộm cắp tài sản.

Băng này hoạt động có tổ chức và phân công vai trò rất chặt chẽ, địa điểm thay đổi thường xuyên và có rất nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan công an.

Sau khi bị bắt, nhóm Quân - Ngân cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện nhiều vụ dàn cảnh, lấy trộm tài sản cả ngàn chiếc ĐTDĐ của các “quý ông” thích “của lạ” để giải sầu.

Mới đây, CAQ12 cũng vạch trần một băng trộm có thủ đoạn tương tự, đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thế Hào (SN 1970, ngụ Đắk Lắk), Võ Đình Thiều (SN 1975, không nơi cư trú nhất định) và Đỗ Thị Thanh Châu (SN 1980, ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra xử lý.

Phương thức, thủ đoạn dàn cảnh mua bán dâm để trộm cắp tài sản đang được nhiều băng nhóm dụng chiêu, vì thế các đấng mày râu cần hết sức cảnh giác trong các cuộc mua vui, giải sầu kẻo mất hết tài sản còn chuốc thêm cục tức.