Đứng bên đường ném mũ bảo hiểm vào chiếc xe máy kẹp 3 làm 2 người tử vong

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) để điều tra về tội "Giết người".



Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 5/11, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 46, đoạn qua xã Ngọc Sơn. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Vào cuộc điều tra, công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người dân và xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần.

Trung tá Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, tại hiện trường thi thể của các nạn nhân cách khá xa mặt đường, trong thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện đi ngược chiều, đoạn đường khá rộng, ít chướng ngại vật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến.

Cộng với lời khai của người dân, cơ quan công an xác định, đây có thể là một vụ án mạng nên chuyển hướng điều tra.

Nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, trước khi xảy ra sự việc có 2 nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng xe máy trên cung đường này.

Sau 1 ngày điều tra, Công an huyện Thanh Chương xác định Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) và một số thanh niên khác đã gây ra vụ án trên.

Ngày 6/11/2018, Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Chiến để làm rõ hành vi "Giết người". Hồ sơ và đối tượng sau đó được Công an huyện Thanh Chương chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Chiến thừa nhận chính là người đã gây ra vụ việc trên.

Theo đó, chiều 5/11, Nguyễn Văn Linh (SN 1998), Hoàng Quốc Khánh (SN 2003, cùng trú xã Võ Liệt) và một số thanh niên khác đến nhà Lê Thị Quyền Anh (SN 2005, trú xã Thanh Thủy, Thanh Chương) để chơi.

Thời điểm này, Nguyễn Hữu Chiến cùng Đinh Bá Dũng (SN 2003) cũng đi đến nhà bạn gái là Quyền Anh để chơi. Tại đây, khi gặp nhóm thanh niên đến nhà bạn gái chơi thì Dũng tát Khánh và một thanh niên khác 2 cái. Thấy vậy, Linh liền phản ứng nhưng được mọi người can ngăn.

Trên đường đi về, Chiến và Dũng bức xúc với thái đố của Linh nên quyết định tìm nhóm này để đánh.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, thấy nhóm của Linh kẹp 3 chạy ngược chiều trên QL46 đoạn qua xã Ngọc Sơn nên Chiến điều khiển xe máy đuổi theo.

Sau khi chạy quá 1 đoạn, Chiến dừng xe lại rồi ném mũ bảo hiểm trúng vào mặt của Linh đang điều khiển xe.

Chiếc xe máy chạy loạng choạng rồi ngã xuống mương nước khiến Linh tử vong tại chỗ. Quyền Anh và Khánh bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 13/11, Quyền Anh tử vong do chấn thương quá nặng.

"Hành vi của Chiến khi ném mũ bảo hiểm về phía xe đang chạy nhanh trên đường đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 1 người bị thương nên đủ yếu tố để điều tra về tội giết người", Trung tá Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết.