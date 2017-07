Đưa cháu bé đi khi không có người nhà, 2 nam thanh niên bị vây giữ ở Bắc Ninh

Ngày 7/7, trên mạng xã hội xôn xao thông tin hai thanh niên bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Lương Tân, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh và clip được đăng tải, rất nhiều người vây quanh hai thanh niên.

Công an đến khu vực áp giải hai người nam thanh niên về trụ sở. Nhiều người dân bức xúc chửi bới.



Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng công an huyện Yên Phong cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an huyện đã kết hợp với công an xã xuống hiện trường làm rõ vụ việc.

Vụ việc chỉ là sự hiểu lầm chứ không phải bắt cóc như thông tin xôn xao trên mạng xã hội.

Theo đại tá Lộc, sáng 7/7, hai thanh niên đến nộp hồ sơ việc làm tại gia đình bé gái 7 tuổi nhưng lúc này do bố cháu bé (người trực tiếp nhận hồ sơ) đang đi vắng nên hai người này đã nhờ cháu bé đưa đến chỗ người bố để nộp hồ sơ.

Tuy nhiên, một số người dân thấy cháu bé lên xe mà không có người thân nên nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên đã vây giữ lại.

Trong số 2 thanh niên trên, một người được cho là cháu rể của gia đình, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội và một người quê ở tỉnh Hòa Bình đi tìm việc làm.

Theo đại tá Lộc, sau khi hai thanh niên trên được đưa về trụ sở công an, người nhà cháu bé đã đến trụ sở công an giải thích tất cả chỉ là sự hiểu lầm, đồng thời viết giấy cam kết xin cho hai thanh niên về nhà.

Hai thanh niên cũng từ chối đi khám sức khỏe sau khi bị một số người dân đánh do hiểu lầm.