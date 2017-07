Du lịch New York 5 ngày 4 đêm hết 20 triệu: "Ai nói không tin thì cũng chịu"

Kinh nghiệm đi du lịch New York 5 ngày 4 đêm chỉ với hơn 20 triệu đồng

Mới đây, DJ Yuu , tên thật là Đặng Ngọc Quỳnh Nhi (SN 1990), hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về chuyến du lịch đặc biệt mà cô vừa thực hiện.

Cụ thể, chuyến đi New York chỉ mất hơn 20 triệu đồng mỗi người của Quỳnh Nhi và bạn trai cô đã nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm chỉ sau vài giờ chia sẻ.

Chuyến du lịch sang đất Mỹ của nữ DJ Sài thành đã khiến dân mạng "ồn ào" những ngày qua.

Điều khiến chuyến du lịch của 9x Sài thành thu hút sự chú ý chính là chi phí rẻ bất ngờ so với một kì nghỉ dài ngày ở đất nước xa hoa bậc nhất thế thời này.

Quỳnh Nhi đã liệt kê chi tiết trong bài review của mình:

"1. Vé máy bay khứ hồi: 14.900.000đ (đã gồm thuế phí tất tần tật), chịu khó canh vé sớm 2 - 3 tháng nha.

2. Khách sạn : 4.360.000đ (1.089.000đ x 4 đêm) - giá này là ở khu gần sân bay, nhớ là trước khi đặt khách sạn thì tìm chỗ nào có dịch vụ xe của khách sạn đưa đi vào trung tâm thành phố miễn. Còn bạn nào thích ở trung tâm thì mình khuyên các bạn nên ở khu Central Park, rất tiện đi lại.

3. Đi lại: 625.000đ cho 5 ngày - Mình đã thử đi uber rồi, giá tầm 15 - 25 USD cho 2 người nhưng mọi người ai cũng biết là New York kẹt xe kinh khủng, mình đi uber mất 45 phút - 1 tiếng mới tới nơi.

Trong khi đi tàu điện thì chỉ mất có 3 - 5 phút. Vậy tại sao không đi tàu điện nhỉ? Vé đi tàu điện 2.75usd/1 lần đi.

4. Các điểm đi chơi - chụp hình sống ảo:

Time Square: Quảng trường thời đại thì ngay trung tâm rồi, cứ tới chụp hình - tham quan lê lết thoải mái. Chỗ này miễn phí.

Central Park: Công viên nổi tiếng của New York, tới New York là phải đi, góc chụp cũng nhiều vô bờ bến, free nốt.

Rockerfeller Center: Ở đây có Nintendo World, Lego World - Chanel Garden - Top of the rock - nhà thờ tháp đôi St Patrick...tất cả free, chụp hình sống ảo thoải mái nốt.

Riêng top of the rock và Chanel Garden thì tốn phí nha. Top of the rock: mua vé online hoặc tới nơi mua tại chỗ vẫn ok, giá 770.000 (~34 usd) để được lên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh New York.

Mình khuyên các bạn nên đi Top of the rock vì view đẹp và thoáng, giá lại rẻ.

Chanel Garden: đẹp, sang chảnh, nó là 1 khu vườn ngoài trời và có phục vụ nhà hàng - cafe lẫn nhạc sống, tuỳ vào mọi người muốn ăn uống gì thì order rồi ngồi trong đó thưởng thức và chụp hình thôi.

Tượng nữ thần tự do - Để tới được thật sự trải qua khá nhiều công đoạn.

Đầu tiên là xếp hàng 8000 mét để được mua vé (giá vé nên mua tại chỗ với giá 408.000/vé) bởi vì sẽ có nhiều tour hoặc website trên mạng bán với giá cắt cổ 1triệu.

Tiếp theo là xếp hàng dài mét để được vào cổng an ninh kiểm tra và scan các kiểu. Sau đó lại tiếp tục xếp hàng để lên tàu chở ra đảo có Nữ thần tự do! Tới nơi lại cuốc bộ 1 quãng mới gặp được mà khách thì đông...

Muốn chụp tấm hình ảo diệu không bị dính người là 1 điều không tưởng, nhưng mình đã có được tấm hình huyền thoại ấy. Đi đến nơi là cả quá trình, và đi về cũng gian nan không kém

Đứng xếp hàng đợi tàu đón về lại thành phố nó dài gấp 1 vạn 1 tỷ lần so với cái hàng lúc mình đi, đợi về mà cứ như trong vô vọng không biết khi nào mới lết tới nơi vì hàng quá dài.

Wall Street: Đi tượng nữ thần tự do xong thì sẵn ghé qua Wall Street luôn nha vì nó sát nhau đi bộ 5 phút. Tại đây có con bò vàng trong truyền thuyết, biểu tượng của chứng khoán Mỹ....

Washington Square Park: Công viên này nổi tiếng nên cũng phải đi. Ở đây còn có khu phố cổ Greenwich Village nữa, tha hồ sống ảo và không tính phí luôn nha. Cầu Brooklyn huyền thoại: cây cầu nổi tiếng nhất New York.

Đã tới New York là phải tới cây cầu này, chụp ở đây đẹp ngất ngây, không tính phí.

Terminal Grand Station: ở đây cũng không tính phí luôn.

Mình thích chỗ này vì ở ngoài chụp hình đẹp, bên trong phong cách cổ kính cũng đẹp nốt.

5. Ăn uống: 2 - 3 triệu (nếu ăn thức ăn đường phố hoặc MC Donalds chẳng hạn):

Burger & Lobster: chỗ này nổi tiếng lắm luôn, đồ ăn tươi và ngon bá cháy bọ chét, mình ăn 1 con tôm hùm size big boy 3pounds là 1.700.000đ.

Laudree Soho: quán trà chiều này giá hợp lí mà lại đẹp, phục vụ dễ thương nữa, uống 1 bình trà và ăn bánh giá khoảng 400.000đ.

Còn lại bình thường mình ăn street food, ở trung tâm New York có bán rất đa dạng, đi chơi mà không biết ẩm thực đường phố tại nơi mình tới thì phí cả chuyến đi. Giá tầm 115k/mỗi món"

Tranh cãi của dân mạng và lời đáp của nhân vật chính

Bài review của Quỳnh Nhi nhanh chóng làm bùng lên làn sóng tranh cãi, nghi ngờ của dân mạng.

Nhiều người tỏ ý không tin, thậm chí dè bỉu cô nàng về chuyến đi rẻ bất ngờ này. Họ cho rằng không thể nào có chuyện bỏ ra 20 triệu để đi du lịch năm ngày tại trời Tây, tính ra chỉ có 4 triệu mỗi ngày, đã bao gồm chi phi đi lại.

Cô gái và bạn trai trong chuyến đi New York.

Đáp lại, Quỳnh Nhi cho hay: "Mình đã liệt kê chi tiết chi phí cho từng phần ăn, ở, đi lại, mọi người cộng lại cũng ra con số tổng mà, nên ai nói không tin thì mình cũng chịu.

Mình chỉ lưu ý ở đây 20.800.000 là một người, mình và bạn trai cộng lại thành ra cũng bỏ ra gần 50 triệu đồng cho chuyến đi rồi.

Về thắc mắc vé máy bay giá rẻ, mình xin giải thích đây là mình săn được vé giá rẻ từ nhiều tháng trước. Còn phòng khách sạn thực ra trên 2 triệu/đêm, nhưng mình và bạn trai ở chung nên trong bài chia sẻ mình đã chia đôi ra tính cho một người.

Ăn uống thì đa phần tụi mình ăn thức ăn đường phố, giá cả bình dân nên không tốn kém bao nhiêu cả".

Trước những phản hồi tiêu cực từ mọi người, Quỳnh Nhi khẳng định cô đã quen với điều đó bởi trước đây, 9x Sài thành cũng từng chia sẻ nhiều chuyến đi giá rẻ của mình và nhận lại nhiều ý kiến trái chiều.

"Mọi người dè bỉu là quyền của họ, mình không mấy bận tâm. Đơn giản mình tìm được cách đi giá rẻ thì mình chia sẻ để ai có nhu cầu xem và tham khảo thêm thôi.

Ai chẳng thích rẻ, ví dụ như áo quần, giày dép, túi xách được sale thì mọi người đổ dồn đi tranh nhau mua, còn mình chia sẻ du lịch giá rẻ thì sao lại lên án?

Mình chỉ muốn nói là: không thử sao biết, các bạn nghi ngờ thì cứ đi thử rồi tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Còn mình cũng chỉ có ý tốt, muốn chia sẻ với những ai quan tâm chứ không làm gì xấu nên không e ngại gì cả".

Trước một số ý kiến cho rằng, đã chia sẻ kinh nghiệm du lịch thì cần "có tâm" và thận trọng một chút, đừng khiến nhiều người nhầm tưởng rồi đặt chân đến những mảnh đất xa lạ với số tiền ít ỏi và gặp rắc rối, Quỳnh Nhi cho rằng: "Ở đây mình chỉ chỉ cách đi rẻ nhất có thể thôi.

Còn dĩ nhiên ai đi cũng phải cầm thêm tiền dự phòng này kia, rồi xin visa cũng cần chứng minh tình hình tài chính nữa, chứ đâu dễ gì".

9x Sài thành từng được biết đến với vai trò là một trong năm thành viên của ban nhạc X5.

Sau khi tách ra khỏi nhóm, Quỳnh Nhi tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Hiện tại, cô đang làm DJ cho các sự kiện trong và ngoài nước cho các nhãn hàng. Bên cạnh đó, cô còn thử sức mình với lĩnh vực kinh doanh, diễn xuất, người mẫu quảng cáo.

Quỳnh Nhi cho biết, sắp tới cô sẽ tiếp tục đi châu Âu và trở lại thăm nước Mỹ lần thứ hai. Cô nàng cũng từng có cơ hội đi du lịch nhiều nước như: Dubai, Pháp, Ý , Hy Lạp, Đức , Hà Lan, Iceland, Cộng Hoà Séc, Bỉ, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Bali, Indonesia, Thailand...

1 vài hình ảnh của Quỳnh Nhi trong chuyến đi New York: