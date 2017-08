Dự báo thời tiết 7/8: Vừa dứt mưa, miền Bắc nóng 37 độ

Mưa lũ căng thẳng những ngày qua đã khiến các tỉnh vùng núi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tang thương nhất là trận lũ quét tại Mường La (Sơn La) và lũ ống tại Mù Cang Chải (Yên Bái).

Đến nay đã có 23 người chết, 16 người mất tích, 21 người bị thương tại 4 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Trong đó Sơn La nhiều nhất, 12 người chết, 5 người mất tích. Ngoài ra gần 230 căn nhà sụp đổ hoàn toàn hoặc bị lũ cuốn trôi.

Sang đến hôm nay, khắp miền Bắc sẽ giảm mưa nhanh. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác vào đêm và chiều tối, còn các tỉnh vùng núi Tây Bắc Bộ mưa giảm hẳn, ngày còn mưa vài nơi.



Mưa giảm, nắng lên, nhiệt độ tăng liền 2-4 độ C, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc hôm nay lên mức 34-35 độ C. Dự báo trong 2 ngày giữa tuần, nhiệt độ một số nơi có thể tăng lên mức 36-37 độ C.

Sau đó từ khoảng thứ 5, vùng núi sẽ lại có mưa dông, có những điểm mưa to.

Tuần này các tỉnh miền Trung dự báo sẽ có nắng nóng diện rộng, trải khắp từ Thanh Hoá vào tới Phú Yên, với nền nhiệt nhiều nơi đạt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ ổn định 31-34 độ C, tại Tây Nguyên ở mức 29-32 độ.