Đột kích quán bar lúc nửa đêm, phát hiện 40 dân chơi dương tính với ma tuý ở Hải Dương

Theo thông tin từ Công an Hải Dương, vào khoảng 22h30 phút ngày 11/7, thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát cơ động Công an TP Hải Dương tiến hành kiểm tra hành chính quán Bar, Karaoke Ruby One tại đường An Định, phường Nhị Châu, TP Hải Dương.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện đối tượng Nguyên Xuân Nhất (sinh năm 1998 ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) đang tàng trữ trái phép 3 túi Ketamine, trọng lượng 0,711g, 7 viên ma túy tổng hợp loại MDMA có trọng lượng 3,522g.

Đối tượng Nguyễn Văn Định (sinh năm 1990 ở Yên Sơn, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) tàng trữ 6 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 0,565g Methamphetamine, các cục chất màu trắng, trọng lượng 0,938g và nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong tổng số 78 đối tượng có mặt tại quán.

Qua test nhanh, phát hiện có 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 17/6, Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại 2 quán Karaoke (Shapphire, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà và New Karaoke, Đồng Gia, Kim Thành).

Đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 37 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.