Đồng Nai: Đột kích bất ngờ, bắt nhiều dân chơi mở tiệc ma tuý trong phòng karaoke

Ngày 18/11, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng thanh niên sử dụng ma tuý tại 1 quán karaoke ở địa phương.



Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra bất ngờ quán karaoke tại khu phố 2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa. Thời điểm kiểm tra, ở 4 phòng của quán có 30 nam nữ đang uốn éo theo điệu nhạc chát chúa cùng làn khói trắng.

Phát hiện Công an, nhóm thanh niên tìm cách lao ra khỏi phòng hòng tẩu thoát nhưng bị chốt chặn. Nhiều thanh niên do quá phê ma tuý nên đã nằm la liệt trên ghế… Tại hiện trường, Công an thu giữ dụng cụ ma túy, bình hút shisha.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm nam nữ khai là tối hôm trước đi ăn nhậu với nhau ở 1 quán bar, sau đó kéo về quán karaoke tiếp tục "cuộc vui", mở nhạc suốt đêm để phê tới sáng thì bị Công an kiểm tra.

Làm việc với chủ quán karaoke, người này cũng cho biết, nhóm thanh niên trên đến thuê phòng vào khoảng 1-2h sáng cùng ngày.

Vì hoạt động khuya, chủ quán giao cho nhân viên tiếp đón khách nên chủ quán karaoke không biết vụ việc. Công an đã tiến hành lập biên bản và đưa nhóm nam nữ về trụ sở để điều tra mở rộng.