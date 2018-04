“Động lắc” Hồng Ngọc và những điều chưa tiết lộ

Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, tại sao lại có sự chuyển đổi sở hữu, cấp phép hoạt động trở lại một cách nhanh chóng, trong khi bà chủ quán và người quản lý tài chính của “động lắc” Ruby cũ vẫn đang bỏ trốn…



Hai lần đột kích

Với những “dân chơi” Hải Phòng, chắc không ai xa lạ gì cái tên Karaoke Ruby (số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân) từng nổi đình đổi đám một thời gian dài và bị triệt phá vào cuối tháng 6-2016.

Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 276 “dân chơi” đang bay lắc, hát hò tại đây, nhiều người có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Sau khi khám xét khẩn cấp phát hiện 12 phòng hát đều có dấu hiệu sử dụng ma túy, thu giữ 82 viên thuốc lắc. Qua kiểm tra tại chỗ, cơ quan chức năng xác định 105 người dương tính với ma túy.

Đến tháng 9-2017, TAND TP Hải Phòng xét xử 17 người bị bắt trong vụ quán Karaoke Ruby tuyên phạt: Lê Thành Hiệp (quản lý quán karaoke Ruby) 9 năm tù về tội "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý"; 13 bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng lĩnh án 5 năm tù.

Riêng 3 bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý lãnh mức án từ 24-27 tháng tù.

Sau khi vụ việc này chìm vào dĩ vãng chưa được bao lâu, quán Karaoke Ruby lại “hồi sinh” với cái tên Hồng Ngọc và tiếp tục trở thành tụ điểm ăn chơi khét tiếng như trước đó.

Rạng sáng ngày 19-3 vừa qua, Công an quận Lê Chân bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh này và phát hiện 40 người đang sử dụng ma túy, thu giữ một số thuốc lắc và ketamine.

Theo đó, khi kiểm tra phòng 505, cơ quan Công an phát hiện Nguyễn Bình Định (23 tuổi, trú phường Bắc Sơn, quận Kiến An) tàng trữ 5 viên thuốc lắc và tại phòng 602 phát hiện Vũ Long Hưng (33 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương) tàng trữ một túi đựng hơn 1,6gr ketamine.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 đối tượng Định và Hưng, để điều tra về hành vi này.

Ngày 27-3, Đại tá Trần Văn Bé, Trưởng Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý tại quán Karaoke Hồng Ngọc.

Vụ cấp phép thần tốc

Theo như quan sát, tòa nhà 9 tầng Karaoke Hồng Ngọc mặt tiền rộng, ốp kính đen, sừng sững như một tòa tháp nhìn ra Hồ Sen, một trong những khu dân cư có địa thế đẹp của Hải Phòng.

Ngay khi mở cửa hoạt động trở lại, quán trở thành tụ điểm thu hút đông đảo những người đam mê hát hò về đây, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, sau lần đột kích Ruby gần 2 năm trước, với tai tiếng và những hệ lụy “động lắc” này đem lại, việc Hồng Ngọc hoạt động trở lại và sớm nổi tiếng đã trở thành một mối nghi vấn.

Được biết, trong vụ việc của quán Karaoke Ruby, chủ quán vẫn đang bỏ trốn, vụ án còn chưa kết thúc nhưng sau khi phiên tòa khép lại chỉ 4 tháng, quán này đã được cấp phép trở lại với cái tên mới, chủ sở hữu mới.

Điều đặc biệt là các đối tượng quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của quán Ruby và Hồng Ngọc đều là đối tượng khuyết tật.

Tại thời điểm "động lắc" này bị triệt phá năm 2016, người đứng tên chủ sở hữu quán Karaoke Ruby là Nguyễn Đức Bảo (SN 1959, ở quận Lê Chân), giữ chức Phó giám đốc công ty, toàn quyền quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của quán.

Thế nhưng Bảo là người có sức khỏe yếu, bị cụt một chân, bị chấn thương sọ não, không đủ khả năng điều hành hoạt động, có biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa TP Hải Phòng.

Đến khi Hồng Ngọc “ra đời”, người trực tiếp chịu trách nhiệm của quán là ông Bùi Thế Lân (SN 1958, trú tại Hai Bà Trưng, quận Lê Chân).

Theo kết quả giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa TP Hải Phòng, ông Lân là thương binh hạng 2/4, bị vết thương chạm xương sọ vùng đỉnh thái dương phải, chấn thương sọ não, di chứng động kinh toàn bộ...

Trên thực tế, chủ thực sự của quán này là Nguyễn Thị Thu Thủy (tức Thủy “tu”, 46 tuổi, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân).

Sau khi “động lắc” Ruby bị triệt xóa, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó xuất hiện trở lại để kí hợp đồng giao cho ông Lân phụ trách Hồng Ngọc vào 24-11-2017.

Nghi vấn đặt ra ở đây là vào thời điểm tháng 1-2018, Sở VH-TT&DL Hải Phòng đã cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Ruby (Hồng Ngọc) từ sở hữu của Công ty Ngọc Thủy do Nguyễn Thị Thu Thủy làm giám đốc sang thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tuyên Thành Lân, do ông Bùi Thế Lân làm giám đốc.

Vì sao "động lắc" này lại được cấp phép trở lại và cấp phép nhanh một cách chóng vánh đến như vậy? Trong khi đó, tại phiên tòa xét xử vụ Ruby vào năm 2017, cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng nêu rõ:

“Đối với hoạt động kinh doanh của nhà hàng karaoke Ruby, căn cứ vào những sai phạm của cơ sở này, CQĐT Công an TP Hải Phòng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh số 69/SVHTTDL-LC ngày 20-2-2014 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy”.



Thế nhưng, không hiểu vì sao, đến ngày 11-1-2018, ông Lại Đình Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng lại ký Cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho Công ty Tuyên Thành Lân do ông Bùi Thế Lân làm giám đốc.

Trong giấy phép này ghi rõ, số giấy phép mới là 82/SVHTT-LC (thay thế cho giấy phép số 69/SVTHHDL-LC cấp ngày 20/2/2014 mà CQĐT Công an Hải Phòng đã đề nghị Sở VH-TT&DL Hải Phòng thu hồi trước đó).

Việc cấp phép này gây ra sự khó hiểu, bởi Sở này nhận đơn xin cấp phép vào ngày 9-1, nhưng chỉ sau một ngày đã có đoàn thẩm định tới làm việc và đúng 2 ngày sau, cơ sở này đã được cấp phép hoạt động.

Phớt lờ yêu cầu của cơ quan Công an, phớt lờ bản cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, việc cấp phép kinh doanh “thần tốc” cho Karaoke Hồng Ngọc vẫn được diễn ra.

Và một lần nữa tụ điểm này lại gây bức xúc trong dư luận, khiến lực lượng Công an phải nhọc công, vất vả triệt phá.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý đối với những người có liên quan.

Riêng đối với người đứng tên chủ cơ sở là ông Bùi Thế Lân, cơ quan Công an đã mời lên hợp tác điều tra nhưng ông này lấy lý do nằm viện chữa bệnh nên chưa tới làm việc.