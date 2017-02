Đón đợt lạnh mới, miền Bắc có nơi mưa rét 10 độ

Hình thái ấm áp tại miền Bắc sẽ chỉ còn duy trì 2 ngày trước khi toàn vùng đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh vào chiều tối, đêm mai (8/2). Từ 9/2, nhiệt độ giảm sâu.



Nền nhiệt ban ngày tại miền Bắc được dự báo sẽ giảm khoảng 6-8 độ C, ban đêm giảm 5-7 độ.

Từ ngày 9/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Các biệt tại các vùng núi cao như Mẫu Sơn, Ngân Sơn, Sa Pa... có nơi rét dưới 10 độ.



Tại Hà Nội, ban đêm trời rét đậm 13-16 độ C, riêng vùng núi cao Ba vì có thể rét 11-12 độ C. Nhiệt độ ban ngày 9/2 tại Hà Nội được dự báo còn khoảng 18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ từ đêm 8/2 sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 9/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển, từ gần sáng 9/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m.

Sang đến ngày 10/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên trong hai ngày 10-11/2, nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục giảm, có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng.

Đợt rét này được dự báo kéo dài ít nhất 5-6 ngày.

Trước khi đón rét đậm, trong hôm nay và ngày mai, thời tiết miền Bắc vẫn khá đẹp, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng 22-25 độ C, vùng Tây Bắc Bộ ấm 24-27 độ C, riêng Tây Bắc nắng 28-30 độ C.