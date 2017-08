Đối tượng nào được đổi giấy phép lái xe?

Khoản 4 Điều 49 Thông tư số 58/2015/TT - BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ có quy định:

"Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi GPLX mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân".

Ngoài ra theo khoàn 5 Điều 49, Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT, các đối tượng sau được đổi giấy phép lái xe:

- Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

- Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng;

- Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

- Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu...), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

- Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

- Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành công an cấp trước ngày 1/8/1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới;

- Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ ba tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

- Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

- Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Như vậy, đối với trường hợp của anh Thành, nếu có nhu cầu đổi GPLX, anh cần liên hệ với Sở Giao thông Vận tải địa phương để được giải quyết.

Hồ sơ đổi GPLX được quy định tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT - BGTVT, gồm:

1.Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau: Người có GPLX hạng A1, A2, A3; Người chuyển đổi GPLX hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 3 (ba) tháng bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET.

3. Bản sao GPLX, giấy CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy CMND (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Lệ phí cấp GPLX là 135.000 đồng, được quy định tại Thông tư số73/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

