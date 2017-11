Đối tượng livestream phim "Cô Ba Sài Gòn" cho rằng mình bị lợi dụng để PR?

Chiều ngày 13/11, bộ phim Cô Ba Sài Gòn bị livestream bất hợp pháp trên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân phối hợp với nhà phát hành đã truy tìm và chặn đứng hành vi này.

Trong suốt thời gian livestream gần 1 giờ đồng hồ, đoạn video đã thu hút hơn 5,700 lượt xem realtime với gần 200,000 lượt view. Đối tượng thực hiện hành vi này là N.V.Tr. (sinh năm 1998, cư trú tại Vũng Tàu). Sự việc này và được phía đoàn phim bàn giao cho công an điều tra xử lý tiếp theo.

Đối tượng N.V.Tr.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó nhiều người lên tiếng ủng hộ “Cô Ba Sài Gòn” làm tới cùng nhằm chấm dứt những hiện tượng thiếu ý thức của một số người xem phim.

Tuy nhiên, mới đây đối tượng trực tiếp livetream sau khi bị lật mặt đã bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của mình “tố” đoàn làm phim lợi dụng chiêu trò để PR.

Chia sẻ của N.V.Tr trên trang cá nhân.

Trước đó nam thanh niên còn gửi lời xin lỗi đến Ngô Thanh Vân qua… facebook.

Bản thân N.V.Tr. thừa nhận hành vi của mình, đồng thời xóa đoạn video sau khi bị phát hiện và viết biên bản.

Đáng ngạc nhiên, thời điểm mới “nhận tội”, đối tượng cho rừng đó chỉ là “một lúc lầm lỡ mà ra như vậy”, còn nghĩ “mọi người đang ép mình vào đường cùng”. Thế nhưng, chỉ ít tiếng sau, N.V.Tr. có thái độ phản biện, cố tình tìm bằng chứng cho rằng mình bị “oan”, lợi dụng.

Ý kiến cho rằng Cô Ba Sài Gòn đang PR cho phim.

Một ý kiến trái chiều khác.

Sự lộng ngôn của đối tượng là câu hỏi lớn cho đáp án trước đó, kẻ này từng một mức van xin đoàn làm phim tha thứ, thừa nhận mọi lỗi lầm.

Điểm chốt của câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, và ít nhất người trong cuộc sẽ tự có câu trả lời chuẩn xác về “chiêu trò PR” hay bỗng dưng trở thành “nạn nhân ý thức tồi” của những kẻ livestream lén.

Thiệt hại rõ ràng trước mắt có thể nhìn thấy là bộ phim mới ra rạp, đã bị độc giả xem “lậu”, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.

Sâu xa hơn, nếu sự việc không bị phát hiện kịp thời, có thể bài toán lợi nhuận của những nhà sản xuất phim như Ngô Thanh Vân sẽ rơi vào vực xoáy thua lỗ khi mất đi một lượng lớn khán giả thay vì bỏ tiền đến rạp, thì ngồi ở nhà dán mắt vào màn hình điện thoại, máy tính xem phim…lậu!.

Được biết, đối tượng N.V.Tr. hiện đang sống nhờ thế giới “ảo”, công việc chính là cung cấp lượng like, follower cho các tài khoản Facebook.

Đặc biệt là những người kinh doanh hàng online để đảm bảo có lượng like đẹp cùng với bán những fanpage đã có lượng like cao. Fanpage cộng đồng phim của đối tượng cũng có số lượng thành viên “thích” trên 600,000 người.

Chính vì thế, để nhận định việc livestream bộ phim có đơn thuần là hành vi bộc phát do “trẻ người non dạ” chỉ muốn “câu like”, hay do chủ đích từ đầu… nhằm kinh doanh fanpage từ những lượng like đó, thì vẫn phải đợi cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận.

Bên phía đại diện Ngô Thanh Vân vẫn chưa lên tiếng chính thức về hình thức xử lý hành vi của đối tượng livestream phim Cô Ba Sài Gòn.