Doanh nhân Hoàng Khải: Vertu dùng không hiệu quả, "khoe của lại không tới" thì đóng cửa cũng là điều dễ hiểu

Mới đây, chủ sở hữu của hãng sản xuất điện thoại siêu sang Vertu của Anh đã thất bại trong việc đàm phán với các chủ nợ, khi đề nghị thanh toán số tiền 1,9 triệu Bảng (khoảng 2,4 triệu USD) cho khoản nợ khổng lồ 128 triệu Bảng Anh.

Theo báo cáo của The Financial Times và The Telegraph, Vertu sẽ buộc phải đóng cửa nhà máy sản xuất của mình tại Anh, hơn 200 nhân viên của hãng điện thoại này cũng sẽ mất việc.

Thông tin này đã khiến nhiều người dùng di động lâu năm, đặc biệt là những "tín đồ" của Vertu từ những năm đầu thập niên 90, không khỏi "bàng hoàng".

Bình luận về việc Vertu đóng cửa nhà máy, doanh nhân Hoàng Khải cho biết, Vertu là 1 thương hiệu điện thoại hạng sang mà ông là người đầu tiên đã sử dụng ở Việt Nam cách đây hơn chục năm từ khi nó còn là thương hiệu không mấy ai biết đến.

Theo ông Khải, ông đã mua chiếc Vertu của mình ở Singapore, nhưng qua 1 thời gian sử dụng thì thấy không hiệu quả so với những loại điện thoại khác và để "khoe của thì không tới".

Rồi về sau, Vertu xuất hiện hàng nhái, làm cho người tiêu dùng hạng sang cảm thấy thất vọng và gặp phải những chiến dịch cạnh tranh khốc liệt thời hiện đại của smartphone. Đương nhiên Vertu phải đóng cửa sản xuất là chuyện đã dự đoán được.

Ông Khải chia sẻ thêm, việc phải đóng cửa những nhà hàng sang trọng như Tao Ly , Gloria Jeans Coffee , Ming Dynasty của chính doanh nhân này cũng là một trong những chuyện kinh doanh không hiệu quả.

"Bởi thế cho nên trong kinh doanh đừng bao giờ hối tiếc những câu chuyện cắt lỗ và chuyển mô hình kinh doanh cho phù hợp với cấu trúc của công ty", ông Khải kết luận.