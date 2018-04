DJ Minh Trí nói gì khi 10 nghệ sĩ Việt không được xuất hiện trên poster cùng sao quốc tế?

Sáng 23/4, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại buổi gặp gỡ giới truyền thông giới thiệu về sự kiện âm nhạc ngoài trời do một công ty dịch vụ viễn thông tổ chức.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, chương trình sẽ có sự tham gia của 8 nghệ sĩ quốc tế và 10 nghệ sĩ Việt Nam như Above & Beyond, Vicetone, Party Favor, Nim & Slim, DJ Minh Trí...

Nhóm nhạc huyền thoại Above & Beyond.

Trong số đó sự xuất hiện của nhóm nhạc huyền thoại Above & Beyond được coi là điểm nhấn bùng nổ của chương trình. Được biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Above & Beyond lựa chọn để biểu diễn.

Tại buổi họp báo, các nghệ sĩ nước ngoài vẫn chưa có mặt tại Việt Nam còn về phía nghệ sĩ trong nước thì có đại diện là DJ Minh Trí.

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho ban tổ chức. Trong đó việc poster chương trình chỉ có 8 nghệ sĩ nước ngoài khiến không ít người thắc mắc.

Nói về vấn đề này, một đại diện chương trình cho rằng poster không có quá nhiều chỗ để có thể in hình tất cả nghệ sĩ và ban tổ chức cũng đã có những poster riêng cho từng nghệ sĩ để lăng xê mình.

DJ Minh Trí.

Khi hỏi DJ Minh Trí về việc không được xuất hiện trên poster có khiến anh chạnh lòng không thì nam nghệ sĩ chia sẻ:

"Khi làm công việc này, tôi nghĩ là sẽ đặt niềm vui của mình lên hàng đầu và tận hưởng nó. Với chương trình này tôi cũng nhìn bằng con mắt rất tích cực. Chính vì thế tôi không hề thấy chạnh lòng hay cảm thấy thua thiệt khi không được xuất hiện trên poster hay trên các ấn phẩm của chương trình.

Tôi nghĩ Oscar còn có giải cho diễn viên phụ xuất sắc nhất thì mình không cần thiết phải là diễn viên chính. Và dù mình có là nhân vật phụ thì cũng sẽ luôn cố gắng để lại dấu ấn cho khán giả".

Nói thêm về phần trình diễn của mình trong chương trình sắp tới có chuẩn bị "chiêu trò" gì để không thua kém các nghệ sĩ quốc tế không thì DJ Minh Trí thẳng thắn trả lời:

"Khi được tham gia một chương trình như thế này thì không phải chỉ có cá nhân tôi mà tất cả các nghệ sĩ đều dồn hết tâm huyết công sức của mình để mang tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân đến với khán giả.

Còn chiêu trò để nổi bật thì tôi nghĩ ai cũng muốn mình là người nổi bật hơn những người khác nhất là với nghề mà tính cá nhân rất cao như DJ. Tuy nhiên, anh em nghệ sĩ chúng tôi không dùng từ chiêu trò.

Tôi cũng có chút căng thẳng vì muốn làm một cái gì đó thật đặc sắc, đặc biệt mang tới cho khán giả nhưng cuối cùng khi các nghệ sĩ chúng tôi ngồi lại với nhau và đều nhận thấy giá trị đích thực của âm nhạc là mang lại niềm vui cho người khác chứ không phải là so xem ai hơn ai".

Phần chia sẻ của DJ Minh Trí nhận được rất nhiều sự đồng tình của các khách mời, nghệ sĩ và giới truyền thông.

Theo ban tổ chức chia sẻ thì sự kiện âm nhạc ngoài trời lần này dự kiến sẽ thu hút khoảng 20 nghìn khán giả với mức giá chỉ khoảng từ 350 nghìn đồng. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tại khu đô thị Ecopark và bắt đầu từ 15h đến 23h55 cùng ngày.