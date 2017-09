Điều tra, xử lý vụ cán bộ Hải quan đánh tráo, chiếm đoạt tang vật

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cán bộ Cục Hải quan TP.Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt tang vật là ngà voi.

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về vụ việc cán bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đánh tráo, chiếm đoạt 156kg ngà voi đang lưu giữ trong kho tang vật, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.Hà Nội sớm có kết luận điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát kho tang vật, đảm bảo chặt chẽ, an toàn và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Phạm Minh Hoàng về hành vi “tham ô tài sản”.

Đối tượng Hoàng là công chức thuộc Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm được giao nhiệm vụ làm thủ kho hàng tạm giữ đã thực hiện hành vi tự ý phá niêm phong lô hàng tạm giữ và tráo đổi, bán tang vật là ngà voi và sản phẩm từ ngà voi đang lưu trữ quản lý tại kho hàng tạm giữ của Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan cho biết, ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đối tượng Hoàng.

Quan điểm của Tổng cục Hải quan là xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật./.