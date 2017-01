Điều gì khiến Nhật Bản trở thành "đế chế" phim hoạt hình

Nhật Bản luôn là đất nước rất kỳ lạ. Sự khác biệt trong văn hóa, suy nghĩ và cả các nhu cầu giải trí thường ngày của người dân nước này so với phần còn lại của thế giới khiến cho nơi đây luôn là một quốc gia vô cùng thú vị, thu hút sự quan tâm khám phá của nhiều người ở khắp nơi trên thế giới.

Một trong những khác biệt đáng kể về văn hóa, có lẽ là việc Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới mà người dân sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để thưởng thức các bộ phim anime hơn bất kỳ một thể loại phim nào khác.

Ngành sản xuất anime ở quốc gia này vì thế mà rất cường thịnh. Bài viết dưới đây xin được giới thiệu đôi nét về những điều làm nên sức hút của anime.

Anime – những bộ phim đặc trưng mang đến góc nhìn sâu sắc của người Nhật.

Anime không đơn thuần chỉ là hoạt hình, mà còn là một ngành công nghiệp, một loại điện ảnh riêng biệt, nhưng được trình bày bởi hình vẽ và nội dung sâu sắc.

Anime luôn có một chỗ đứng rất đặc thù trong điện ảnh thế giới chứ không riêng gì Nhật Bản.

Dù bây giờ công nghệ hoạt họa của Hollywood đã đạt đến những trình độ và kĩ thuật thượng thừa còn anime vẫn chỉ trung thành với dạng hoạt hình 2D nhưng sự sáng tạo về nội dung và ý tưởng trong các tác phẩm anime là vô bờ và vẫn lôi cuốn khán giả bởi một sự hấp dẫn rất riêng.



Phim anime phản ánh góc nhìn sâu sắc của người Nhật qua từng giai đoạn khác nhau.

Chắc hẳn các khán giả yêu thích anime có thể dễ dàng nhận thấy, những bộ phim được sản xuất trước thế kỷ 21 bằng cách này hay cách khác đã khơi gợi lại cơn ác mộng mang tên Thế Chiến Thứ II, cái bóng u ám đã bao trùm nước Nhật, nhắc lại về nỗi đau sau khi hai quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki.

Đơn cử là những bộ phim như Akira, Mộ Đom Đóm, Nausicaa Của Thung Lũng Gió.

Thế nhưng, khi đã bước sang thiên niên kỷ mới thì Nhật Bản lại đặt thêm nhiều niềm tin, hy vọng hơn vào các bộ phim anime.

Các bức tranh được tái hiện trở nên nhiều màu sắc hơn, nhẹ nhàng hơn, với sự góp mặt của một thế hệ trẻ hơn, giàu tình cảm, giàu mộng mơ và niềm tin vào tương lại cuộc sống.

Anime – dành cho tất cả các lứa tuổi

Nhân vật trong anime Nhật Bản thông thường đều là trẻ em, nhưng nó không chỉ dành cho khán giả ít tuổi.

Khác với quan niệm của đa số các quốc gia khác, ở Nhật Bản, văn hóa anime/manga không phải là mặc định dành cho trẻ em.

Còn theo nhiều nhiều trưởng thành, khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng thích phim hoạt hình trên các kênh của Cartoon Network, Nickelodeon, Disney...

Nhưng sau đó, khi bắt đầu lớn lên, già đi, chúng ta cảm thấy những bộ phim đó đúng là chỉ dành cho trẻ con.

Trong khi đó, anime thì không thế. Nếu cartoon (phim hoạt hình) có nội dung đơn giản, thì anime luôn có một chiều sâu của cốt truyện.

Người ta có thể xem chúng khi còn bé, khi trưởng thành và thậm chí khi đã già. Anime không hề bị hạn chế bởi tuổi tác hay giới tính.

Bất cứ ai cũng có thể xem chúng. Đó là lý do anime luôn có một lượng khán giả vô cùng lớn tại Nhật Bản.

Anime – cuộc sống được tái hiện trên màn ảnh 2D đầy chân thực, ấn tượng.

Khác với các loại phim hoạt hình khác, anime thường có cốt truyện rõ ràng, miêu tả cuộc sống đời thực (ngoại trừ các anime có đề tài phép thuật, thần tiên), từ tình bạn, tình yêu, gia đình, những kịch tính, biến cố...

Anime cũng bao gồm rất nhiều thể loại khác nhau như hành động, hài, tình cảm, phiêu lưu, mỗi thể loại phù hợp với một đối tượng người xem. Những bộ phim sẽ truyền cảm hứng cho bạn về anime Nhật Bản.

Rất nhiều phim hoạt hình dạy cho người xem một bài học hay khám phá ít nhất một vấn đề liên qua đến sự tồn tại của con người.

Do đó, khác với hầu hết các phim hoạt hình khác, anime là những câu chuyện mang lại cho người xem những trải nghiệm thực, cảm xúc thực, thậm chí có những cao trào cảm xúc khiến người ta khóc cười không thua gì một bộ phim tình cảm kiểu Hàn Quốc hay của Hollywood.

Anime dường như không hoàn toàn quen thuộc với tất cả khán giả đại chúng, mà thường gói gọn trong một cộng đồng khán giả nhất định.

Có nhiều người vẫn còn khá lạ lẫm và có nhiều định kiến về anime. Dưới đây, chúng tôi xin được giới thiệu những tác phẩm anime gây tiếng vang, có sức ảnh hưởng lớn, và có thể làm thay đổi định kiến của bạn về anime.

Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)

Phim hoạt hình "Cuộc phiêu lưu của Chihiro vào vùng đất linh hồn" thật không khó khi đã đứng nhất bảng xếp hạng "20 phim hoạt hình hay nhất thế kỉ 21".

Vì ngoài việc đoạt giải Oscar lần thứ 75 (2003), Ghibli và Hayao Miyazaki đã đưa giới trẻ đến một thế giới linh hồn thần bí, những bài học, giá trị sâu sắc từ chuyện môi trường ô nhiễm, bóc lột sức lao động và xâm phạm trẻ em, đến lòng hiếu thảo, tình người và cả một thế giới thần đạo của người Nhật, tất cả đều được hội tụ trong Spirited Away.

Howl's Moving Castle (Hayao Miyazaki, 2004)

"Tòa lâu đài di động của Howl" từng được đề cử giải Oscar là một trong những bộ phim hoạt hình có nét vẽ đẹp nhất của Ghibli.

Phim kể về cô nàng Sophie vì một lần gặp gỡ với phù thủy đẹp trai Howl khiến cho "người tình" của anh ghen tức biến cô thành một bà già lụm khụm.

Trốn tránh khỏi gia đình, trong lúc lang thang, Sophie lại vào được chính tòa lâu đài biết đi của Howl và biết được nhiều sự thật đáng sợ khác.

5 Centimeters Per Second (Makoto Shinkai, 2007)

5 Centimeter (5 cm/s) là tốc độ mà một cánh hoa anh đào khi nó rơi xuống, cánh hoa đó là ẩn dụ cho con người, liên tưởng đến cuộc sống chậm rãi nơi mọi người luôn gắn kết với nhau nhưng theo thời gian mỗi người sẽ đi theo các hướng khác nhau dần dần tách nhau ra.

Cho đến nay, cảnh kết phim khi hai bạn trẻ còn cách nhau bởi 1 đoàn tàu xe lửa vẫn là một trong những cái kết gây tranh cãi nhất thế giới.

Hai con người tuy từng cùng một thế giới, cùng một nhịp tim, nhưng cánh hoa đã rơi, người cũng đã xa, liệu có còn tìm thấy nhau.

Your Name (Makoto Shinkai, 2016)

Your Name là một tuyệt tác cả về mặt nội dung và hình thức, minh chứng rõ nhất là qua phần đồ họa đẹp xuất sắc, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, khiến hầu hết các khung hình đều trông như những bức họa, cả ở không gian nông thôn ở Itomori và không gian thành thị của Tokyo.

Your Name hay Kimi no Na wa hiện đang là bộ phim đạt doanh thu cao thứ tư trong lịch sử phòng vé Nhật Bản, và là bộ phim anime ăn khách thứ hai, chỉ đứng sau tác phẩm kinh điển đã từng đoạt giải Oscar Spirited Away.

Đây cũng là lần đầu tiên một anime không được đạo diễn bởi ông Miyazaki Hayao thu về tới hơn 100 triệu USD doanh thu phòng vé tính riêng tại Nhật Bản.

Bộ phim đã khẳng định thêm tên tuổi của Shinkai Makoto trong giới anime Nhật Bản, và được đánh giá là một trong những bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2016.

Bộ phim kể về Mitsuha – nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Itomori.

Luôn chán chường với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê, Mitsuha ao ước kiếp sau được làm một anh chàng đẹp trai sống ở thủ đô Tokyo sôi động.

Trong khi đó ở Tokyo, anh chàng Taki rất hài lòng với cuộc sống và công việc làm thêm ở một nhà hàng Italy sau giờ học.

Tuy vậy, hằng đêm cậu vẫn mơ thấy mình trong cơ thể một cô gái thôn quê. Đến một hôm khi sự kiện nghìn năm có một là Sao Chổi tiến gần tới Trái đất, Taki và Mitsuha bỗng bị hoán đổi cơ thể.

Cứ cách một ngày, Taki lại trở thành Mitsuha khám phá cuộc sống vùng quê và ngược lại, Mitsuha làm anh chàng nam sinh Tokyo háo hức với cuộc sống nơi đô thị ồn ào.

Cứ thế, câu chuyện của Mitsuha và Taki diễn ra dẫn dắt khán giả đến những tình huống đặc biệt, dù cả hai chưa bao giờ gặp mặt hay thậm chí là biết tên của nhau.

Được nhắc đến như một hiện tượng ở các thị trường quốc tế, Your Name - Tên cậu là gì? – bộ phim Nhật Bản có doanh thu phòng vé đứng đầu thị trường Châu Á sắp ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 13.01.2017 tới đây.