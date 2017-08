Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Nghệ An: Sáng 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Hồ Văn Đàm, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc từ ngày 1/9/2017.



Quảng Bình: Chiều 30/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm, chuẩn y cho 12 cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Theo đó, ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ông Phạm Trung Đông, Quyền Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Ông Đặng Đại Bàng, Bí thư Thành đoàn Đồng Hới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Sáu, UVBTV Tỉnh đoàn, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, khóa XIV.

Ông Trương Bá Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình.

Ông Đoàn Vỹ Tuyến, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình.

Ông Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình khóa IV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình khóa V.

Ông Đoàn Đức Trung Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa IV tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V.

Ông Nguyễn Đình Thuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa IV, Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ Hợp tác xã thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V.

Bà Trần Hoàng Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa IV, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình khóa V.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Phú Yên: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà vừa ký quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Ngọc Thủy (biệt phái công tác tại UBND tỉnh Phú Yên) giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng ký quyết định điều động và bổ nhiệm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Lê Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên.

Bình Thuận: Ngày 30/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam đã trao Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Võ Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận kể từ ngày 1/9/2017.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho bà Thanh Thị Minh Hiền.

Kon Tum: Ngày 30/8, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thống, Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum từ ngày 1/9/2017.