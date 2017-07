Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Nghệ An: Sáng 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến Trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị uỷ thị xã Thái Hoà giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An.



TPHCM: Sáng 3/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Khánh Hưng, nguyên Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị 3 làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM nhiệm kỳ 2015 -2020. Thời gian giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM của ông Võ Khánh Hưng là 5 năm.

An Giang: Chiều ngày 30/6, tại Văn phòng Bộ CHQS tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ trao quyết định cán bộ và bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Thừa ủy nhiệm của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng - Chính ủy Quân khu 9 đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho Đại tá Nguyễn Văn Lèo và chức vụ Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho Thượng tá Thạch Thanh Tú.

Bình Phước: Ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao quyết định bổ nhiệm, điều động và luân chuyển 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự buổi trao quyết định.

Theo đó, ông Lê Trường Sơn, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động giữ chức Quyền Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài.

Ông Vương Đức Lâm, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Lê Tấn Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động giữ chức quyền Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng.

Ông Nguyễn Hoàng Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy Khối danh nghiệp được điều động giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động ông Trần Văn Chung, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ông Huỳnh Hữu Thiết, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Bù Đăng.

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động ông Trần Ngọc Thanh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động ông Phạm Quốc Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đồng Xoài giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước.

Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thái, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước;

Ông Trần Minh Tiến, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước.

Điều động ông Mạc Đình Huấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hòa Bình: Ngày 28/6, tại Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 24 ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Công an Trung ương đã thống nhất điều động Đại tá Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình về công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND; đồng thời luân chuyển và bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Trưởng phòng, Thư ký đồng chí Phạm Dũng nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.