Điều chưa kể về đường dây đánh bạc nghìn tỉ của “ông trùm” Lý Ngọc Phú

Đây là đường dây đánh bạc khép kín, các đối tượng đều là anh em họ hàng, không liên lạc qua điện thoại mà chủ yếu qua các trang mạng xã hội Viber, Wechat… để che giấu thông tin.



Trước đó, cuối tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ngay sau đó, Tổng cục Cảnh sát đã tiến hành xác lập chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự làm Trưởng ban Chuyên án.

Ngày 27-3, 22 giờ đêm, đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh) rời nhà, không sử dụng ôtô cá nhân mà sử dụng phương tiện khác, đi lòng vòng trong thành phố rồi mất hút.

Ngay sau đó, Trung tướng Trần Trọng Lượng đã chỉ đạo Ban chuyên án phải rà soát tại các trạm thu phí ra khỏi TP Hồ Chí Minh để xác định hướng đi của đối tượng.

Đến 1h sáng 28-3, Ban chuyên án xác định được đối tượng Hùng đi theo hướng Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành rà soát tất cả các nơi lưu trú phát hiện Hùng đang ở trong một khách sạn đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Sau đó, các tổ công tác khác đồng loạt thực hiện lệnh khám, bắt khẩn cấp các đối tượng khác tại một số địa điểm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam các bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm; khởi tố, tạm giam về hành vi “Đánh bạc” đối với Nguyễn Đức Quang, Trần Lâm Biên, Vũ Đức An. Thu giữ 3 xe ô tô các loại, 17 điện thoại di động, trên 20 máy tính các loại, 3 sổ đỏ, 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan…

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Lý Ngọc Phú là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, trực tiếp liên hệ mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài. Từ đầu năm 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng quản lý tài khoản kx5 thông qua tài khoản kx5sup55, hàng tuần Hùng có nhiệm vụ theo dõi các tài khoản làm đại lý của tài khoản kx5 để xác định số tiền thắng thua của các đại lý rồi báo lại cho Phú.

Ngoài ra, Phú còn giao cho Hùng trực tiếp quản lý tài khoản kx520 (là một đại lý của kx5), Hùng chia trang cho các đại lý để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá.

Đáng chú ý, Phú không bao giờ lộ diện, ngay cả sử dụng số điện thoại liên lạc hàng ngày cũng nhờ anh rể Nguyễn Thanh Hùng đứng tên chủ thuê bao; ngoài ra sử dụng tài khoản của Hùng mở tại Sacombank để nhận tiền từ các đại lý.

Một tháng, Hùng được Phú trả công từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Từ tài khoản kx520, Nguyễn Thanh Hùng cũng đã chia thành các tài khoản đại lý gồm: kx52044 giao cho Nguyễn Đức Quang và Vũ Đức An; kx52099 giao cho Ngũ Hoàng Quốc Đạt (Đạt tiếp tục đã chia tài khoản kx52009 thành các tài khoản đánh bạc, bao gồm: kx52099002 để Trần Lâm Biên cá độ bóng đá trên trang www.b88ag.com).



Ngoài ra, Liêm và Phú là hai anh em con chú con bác ruột, do biết Phú tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ trước, nên đầu năm 2016, Liêm đã đề nghị Phú cấp cho một tài khoản để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Phú đã đồng ý và yêu cầu liên hệ với Hùng.

Từ tháng 3-2016, sau khi được Nguyễn Thanh Hùng cấp tài khoản đại lý(Ag) kx52004, Liêm đã chia thành nhiều tài khoản đánh bạc.

Trong đó, cấp tài khoản đánh bạc kx52004TT1 và kx52004TT2 cho Trần Văn Tuấn, mỗi tài khoản có hạn mức từ 4.000 điểm đến 10.000 điểm để Tuấn trực tiếp cá độ bóng đá từ tháng 5-2017.

Ngoài ra, Liêm còn tạo tài khoản kx52004co1, kx52004999 để cấp cho các con bạc khác. Mỗi lần các con bạc đặt cược cá độ bóng đá, Lý Quang Liêm sẽ được hưởng lợi từ tiền hoa hồng (tiền com).

Đối với Vũ Đức An, hàng tuần, An kiểm tra tài khoản kx52044 để xác định số tiền thắng thua của từng con bạc, để thanh toán với Nguyễn Thanh Hùng; An trực tiếp thu tiền thắng thua của các con bạc và gặp Hùng thanh toán trực tiếp.

Do máu cờ bạc nên An cũng tham gia cá cược bóng đá thông qua sử dụng tài khoản kx52044006.

Đơn cử, An cá độ trận Real Madrid gặp Real Betis thuộc giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha, An nhận đội Real Betis và đặt cược theo tỷ lệ chấp 2.1/4, sử dụng số tiền 25 triệu đồng để cá độ. Kết quả An thắng và được số tiền này.