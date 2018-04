Diễn viên tí hon trong "Harry Potter" và "Austin Powers" đột ngột qua đời ở tuổi 49

Theo thông cáo từ gia đình của Verne Troyer, nam diễn viên tí hon đã qua đời vào ngày 21/4 khi mới 49 tuổi.

Trang TMZ cho biết, trong tháng này Verne đã được đưa vào bệnh viện để điều trị ngộ độc rượu. Báo cáo của cảnh sát nói rằng anh đã ở trong tình trạng say rượu và có ý định tự tử.



Verne Troyer và vai diễn Griphook trong phim "Harry Potter và hòn đá phù thủy".

Vern Troyer đã vật lộn với chứng nghiện rượu suốt nhiều năm và phải vào trung tâm cai nghiện không ít lần.

Trong thông cáo được đăng trên tài khoản Facebook mới đây của anh đã ám chỉ nam diễn viên bị trầm cảm và muốn tự sát.

Người đăng thông cáo khuyến khích mọi người "hãy đối xử tử tế với người khác vì bạn có thể không biết trận chiến mà họ đang phải đối mặt bên trong tâm hồn".

Verne Troyer trong phim "Austin Powers".

Khi chào đời, Verne Troyer đã bị chứng rối loạn gen gây ra tình trạng thiếu phát triển sụn. Anh chỉ cao 81 cm, là một trong những người thấp nhất thế giới.

Nhưng Verne nói trong thời gian lớn lên ở nông trại, anh không bị cha mẹ phân biệt đối xử so với những người con khác.

Verne bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood vào năm 1994 khi làm diễn viên đóng thế cho nhân vật Baby Bink trong phim "Baby's Day Out".

Sau đó, anh được phân cho những vai nhỏ trong phim "Men in Black" và "Fear and Loathing in Las Vegas", trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng với vai Mini-Me trong phim "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" công chiếu năm 1999.

Nguồn: TMZ, Variety