Diễn viên đóng thế: Công việc có thể trả giá bằng cả danh dự và tính mạng

Mới đây, nam diễn viên võ thuật Ngô Vịnh Ninh đã tử nạn khi ngã từ tầng 62 một cao ốc ở Hồ Nam. Khi đó, anh đang quay cảnh mạo hiểm để kiếm tiền, giúp mẹ già chữa bệnh.

Sự ra đi của Ngô Vịnh Ninh khiến nhiều người bàng hoàng!

Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều người cảm thấy sốc và vô cùng bàng hoàng. Trước đây, Ngô Vịnh Ninh vì có chút võ thuật nên trở thành diễn viên đóng thế cho nhiều bộ phim. Anh đã từng thực hiện nhiều cảnh quay vô cùng mạo hiểm, nguy hiểm tới tính mạng.

Tai nạn xảy ra đối với Vịnh Ninh đã dấy lên hồi chuông báo động về sự an toàn cho diễn viên đóng thế. Sự việc đau lòng này cũng không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra trong giới giải trí Hoa Ngữ.

Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim Hoa Ngữ với vai trò diễn viên đóng thế.

Là một diễn viên đóng thế không hề đơn giản, thù lao không cao trong khi phải thay các ngôi sao thực hiện những cảnh quay mạo hiểm hoặc nhạy cảm. Ông hoàng Kungfu Lý Liên Kiệt, mặc dù biết võ thuật nhưng thường xuyên đóng những bộ phim hành động với mức độ mạo hiểm cao.

Chính vì vậy, việc sử dụng diễn viên đóng thế vô cùng cần thiết. Thậm chí, Lý Liên Kiệt có đến 2 diễn viên đóng thế. Lưu Khôn - một trong hai diễn viên đóng thế cho Lý Liên Kiệt đã qua đời năm 2011.

Tại phim trường của bộ phim Biệt đội cảm tử 2, do lỗi kĩ thuật đã xảy ra vụ nổ lớn. Lưu Khôn không may bị thương nặng và qua đời khi mới 26 tuổi. Sau đó, gia đình nam diễn viên đóng thế chỉ nhận được số tiền bồi thường 150.000NDT (500 triệu đồng).

Sự việc này đã khiến gia đình nạn nhân và công ty Lý Liên Kiệt xảy ra mâu thuẫn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của siêu sao võ thuật.

Những ngôi sao từng làm việc với diễn viên đóng thế xấu số như Trần Khôn, Thích Tiểu Long… đều bày tỏ sự tiếc nuối trên trang xã hội weibo cá nhân. Truyền thông và công chúng cũng đặc biệt quan tâm đến sự an nguy của các diễn viên đóng thế.

Lưu Khôn đã qua đời khi đóng thế cho Lý Liên Kiệt. Nhưng gia đình chỉ được bồi thường 500 triệu đồng. Cái giá của mạng người chỉ đáng nhiêu đó thôi sao?!!

Lưu Anh Sinh, người từng đóng thế cho nhiều nam thần màn ảnh Hoa ngữ như Lương Triều Vỹ, Cổ Cự Cơ, Trương Gia Huy… thổ lộ nỗi khổ khi phải đóng thế cho Tô Hữu Bằng cảnh rơi vào đống xương rồng trong phim Tình thâm thâm vũ mông mông.

“Để cảnh quay chân thực nhất, đoàn phim sử dụng xương rồng thật, tôi phải ngã 6 -7 lượt mới đạt. Kết quả chân và lưng tôi găm đầy gai xương rồng. Những mảnh gai sót lại trong thịt hơn một tháng mới tiêu. Giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy lưng nhoi nhói”.

Song, nhìn từ góc độ của đoàn phim, những cảnh quay mạo hiểm sử dụng diễn viên đóng thế lại khá tiện lợi. Nhiều diễn viên nổi tiếng đóng bảo hiểm thân thể giá cao, sự an toàn của các ngôi sao được đặt lên hàng đầu. “Nếu người bị thương là các ngôi sao thì tổn thất của đoàn phim vô cùng lớn”.

Nam diễn viên đóng thế cho Lý Băng Băng trong một bộ phim Hollywood. Đến cả 10 móng tay của cascadeur cũng phải được sơn đỏ như móng tay Lý Băng Băng.

“Quả đắng” nhiều hơn “quả ngọt” đó chính là những gì mà một diễn viên đóng thế phải chịu đựng. Nếu đóng thế những cảnh mạo hiểm có thể trả giá bằng cả tính mạng thì đóng thế “cảnh nóng” lại phải đánh đổi bằng cả danh dự và cái tôi của chính mình.

Đóng thế những cảnh khỏa thân vốn là công việc nhạy cảm, vì vậy những người theo nghề này rất hiếm. Tờ QQ trích dẫn một thống kê của cục điện ảnh Trung Quốc cho biết, hiện tại ở đất nước tỷ dân có khoảng 3.000 diễn viên đóng thế khỏa thân.

Trong giới diễn viên đóng thế khỏa thân, người được coi là thành công nhất đến hiện tại là Tiểu San sau khi đóng thế lưng trần cho Chương Tử Di trong Dạ yến, hoàn thành những cảnh 18+ cho Phạm Băng Băng trong phim Lạc lối ở Bắc Kinh.

Trong bộ phim Dạ Yến, Chương Tử Di đã phải nhờ đến 3 diễn viên đóng thế trong đó Thiệu Tiểu San được giao cho những cảnh khỏa thân nóng bỏng. Cô cũng là người có ngoại hình giống Chương Tử Di nhất trong số 3 diễn viên đóng thế.

Tuy nhiên, sau đó, vì vi phạm quy ước với đoàn phim Thiệu Tử San đã không còn cơ hội nào xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Thế nhưng, trên thực tế, diễn viên đóng thế cảnh nóng không chỉ có “cởi”, mà là “cái gì cũng làm hết”. Không chỉ đóng thế nửa người, đóng thế cả người, đóng thế phần lưng, đóng thế phần ngực… mà ngay cả những phân cảnh bị đánh, bị tát, bị rơi xuống nước… đạo diễn cũng có thể yêu cầu những diễn viên chuyên đóng thế cảnh nóng thực hiện.

Chưa kể, đối với một thị trường đầy rẫy diễn viên đóng thế, thì họ buộc phải tự chụp ảnh khỏa thân, gửi cho các đạo diễn để mong tìm thấy cơ hội.

Cảnh nóng của Thiệu Tử San trong Dạ Yến.

Tuy rằng đa số các nữ diễn viên làm trong ngành đều tâm niệm “chỉ bán nghệ, không bán thân”, thế nhưng có những tình huống mà họ buộc lòng phải đem thân thể ra để đánh đổi. Việc các nữ diễn viên đóng thế bị bạn diễn nam sàm sỡ xảy ra như cơm bữa.

“Tuổi thọ” của một diễn viên đóng thế dựa trên hình thể là cực kỳ ngắn, họ có khả năng đối mặt với nguy cơ thất nghiệp bất cứ lúc nào. Thế nên, việc “nuôi dưỡng” những mối quan hệ là điều vô cùng cần thiết.

Nhiều người quyết bám trụ lấy cái nghề này chỉ vì giấc mơ “bộ phim sau mình sẽ được lên làm nữ chính”. Cũng có nhiều cô gái trẻ người non dạ đã bị dụ dỗ hoặc bị ép phải theo những “quy tắc ngầm” vì lời hứa hẹn bâng quơ của một vị nào đó trong đoàn làm phim.

Thậm chí nhiều người sau bao lần bị lừa gạt không thương tiếc, vẫn luôn niệm câu thần chú “bộ phim sau mình sẽ làm nữ chính” để tự huyễn hoặc bản thân và cứ mãi theo đuổi giấc mơ xa vời đó.

Vương Á Nam (ảnh trái) - diễn viên đóng thế cho Phạm Băng Băng cũng nuôi giấc mộng trở thành ngôi sao nhưng mãi là cái bóng của đàn chị!!!

Một diễn viên đóng thế cảnh nóng của Trung Quốc từng chia sẻ về về mức cát- xê. Khác với những vất vả và áp lực phải chịu đựng, cát- xê mà một diễn đóng thế cảnh nhạy cảm tại Trung Quốc nhận được cho một ngày là 200 NDT (khoảng 680.000 VND).

Diễn viên đóng thế võ thuật sẽ bị cắt xén cát-xê hoặc phải lo lót, biếu xén, mời nhậu nhẹt để có hợp đồng mới. Những diễn viên đóng thế khỏa thân, đóng thế hở ngực… cũng rơi vào tình trạng bị cắt giảm tiền lương tương tự. Thậm chí có trường hợp phải “hiến thân” cho bên môi giới.

Tất cả rủi ro, bất công đó đều sẽ dẫn đến cám dỗ. Rất nhiều diễn viên đóng thế từng thú nhận rằng họ bắt gặp những ánh mắt mời gọi đến từ đạo diễn, nhà làm phim… Và vì “chén cơm” họ đành “nhắm mắt đưa chân” với những lời gợi ý cho những vai diễn “có tên có tuổi” hơn, nhưng hy vọng thì cứ mịt mờ.

Sự tủi nhục, vất vả đem tính mạng mình để mạo hiểm, đánh đổi để kiếm được đồng tiền mưu sinh. Khó khăn là thế nhưng đồng tiền họ kiếm được lại không đáng là bao so với diễn viên chính, trong khi họ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình bất cứ lúc nào.

An toàn của diễn viên đóng thế đã dấy lên hồi chuông báo động. Do đó, Cục văn hóa và truyền hình cần phải thắt chặt các quy định về sự an toàn dành cho diễn viên đóng thế đối với các đoàn phim và bắt buộc phải có bảo hiểm thân thể cho chính những người đóng góp lớn cho thành công của bộ phim: Diễn viên đóng thế.