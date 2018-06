Điện giật 7 người cùng họ hàng thương vong: Đại tang xóm nghèo, "mẹ già con nhỏ sống sao đây"!

"Hôm qua còn ở nhà, sao nay anh bỏ mẹ con em mà đi"



Trưa 27/6, tìm về xóm Xiểm (xã Hạ Sơn, Quỳ Hợp, Nghệ An) - nơi có 6 trong số 7 nạn nhân bị điện giật thương vong, không khí tang thương bao trùm cả xóm nghèo ở vùng núi của huyện Quỳ Hợp.

Trong số 7 nạn nhân gặp nạn, ở xóm Xiểm có đến 3 người tử vong và 3 người bị thương. Đáng thương hơn, cả 7 nạn nhân này đều là anh em họ hàng với nhau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Từ sáng sớm, rất đông người thân, bạn bè đã đến thắp hương chia buồn với gia đình anh Trương Minh Tuấn (SN 1984, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn). Được biết, anh Tuấn làm cán bộ xã nhiều năm nay. Hiện anh Tuấn đã có vợ và 2 con còn nhỏ.

Người thân nạn nhân Tuấn chuẩn bị cho tang lễ nạn nhân.

Từ lúc nhận tin dữ về người chồng, chị Lê Thị Chuyên không ăn không uống mà chỉ ngồi ôm quan tài chồng khóc đến ngất xỉu vì quá sốc.

Lo lắng cho sức khoẻ chị Chuyên, gia đình phải cử người túc trực chăm sóc 24/24. Thấy mẹ khóc, con trai cả của anh chị chỉ mới 11 tuổi cũng chống gậy gào khóc theo. Có lẽ, em chưa thể hiểu hết nỗi đau mà gia đình em đáng phải gánh chịu.

Đứa con nhỏ 11 tuổi của nạn nhân Tuấn khóc nức nở trước bàn thờ lập vội của bố mình.

Ở ngoài căn nhà nhỏ mới xây, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đến thắp hương chia buồn. Nhìn cảnh đứa con nhỏ quấn vành khăn tang trắng chống gậy trước bàn thờ lập vội khiến những người có mặt nơi đây không khỏi xót xa.

"Anh hôm qua còn ở nhà, sao nay anh bỏ mẹ con em mà đi. Anh về với vợ con em đi. Em biết sống thế nào đây", chị Chuyên gào khóc rồi ngất xỉu trước quan tài chồng.

Chị Chuyên (vợ nạn nhân Tuấn) khóc ngất bên cạnh quan tài chồng.

Ở xóm cạnh bên, gia đình anh Bùi Văn Tý (SN 1977) đang chuẩn bị cho lễ đưa tang. Bên trong căn nhà nhỏ, cỗ quan tài anh Tý được đặt giữa nhà nghi ngút khói hương. Người thân, anh em ai cũng cố vây lấy chiếc quan tài mà gào khóc trong đau đớn.

Anh Bùi Văn Thắng (SN 1987, cháu ruột nạn nhân Tý) chia sẻ, anh Tý đã có vợ và 2 con. 2 năm trước, vợ bỏ nhà ra đi để anh Tý một mình nuôi 2 con khôn lớn. Thường ngày, anh Tý làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền mưu sinh.

Người thân nạn nhân Bùi Văn Tý vây lấy quan tài giữa căn nhà nghi ngút khói hương.

Thế nhưng, anh Tý đã phải bỏ mạng khi đang mưu sinh, để lại 2 đứa con nhỏ mồ côi.

"Chiều qua, chú Tý đi làm thì gặp nạn. Lúc đó, tôi ở nhà không biết. Đến lúc có người báo về chú Tý gặp nạn không qua khỏi, chúng tôi chạy ra hiện trường mà đau đớn quá.

Giờ hoàn cảnh gia đình chú vợ bỏ đi, 2 con mồ côi bơ vơ. Chỉ mong các nhà hảo tâm chia sẻ để giúp gia đình chú", anh Thắng chia sẻ.

Anh Bùi Văn Thắng xót xa chia sẻ về người chú của mình.

"Mẹ già và 2 con nhỏ không biết sống sao đây"



Cách đó chừng vài trăm mét, người thân nạn nhân Trương Văn Quân (SN 1986) cũng đang làm các thủ tục để chuẩn bị cho lễ đưa tang. Từ ngoài ngõ vào, cờ trắng được treo đầy lối khiến không khi tang thương càng thêm não nề.

Có mặt tại gia đình anh Quân, ai cũng không cầm được nước mắt bởi hoàn cảnh quá éo le của gia đình anh Quân.

Người thân anh Quân khóc ngất bên quan tài người quá cố.

Đưa 2 tay gạt nước mắt, anh Lê Hữu Thuỷ (SN 1987, em rể nạn nhân Quân) đau xót kể, hoàn cảnh gia đình anh Quân rất éo le. 5 năm trước, vợ anh Quân bỏ đi. Một mình anh Quân phải nuôi mẹ già cùng 2 con còn thơ dại.

Thường ngày, gia đình anh Quân làm nông nghiệp để mưu sinh. Tuy nhiên khi hết mùa màng, ai thuê gì anh Quân lại làm nấy để kiếm tiền để nuôi mẹ, chăm con.

Căn nhà nhỏ mới xây chưa hoàn thiện khiến người thân, hàng xóm càng thêm xót xa.

Bản tính siêng năng làm lụng nên mới đây anh Quân tích góp được ít tiền xây dựng căn nhà cấp 4 rộng hơn để mẹ già và 2 con nhỏ sinh hoạt. Nhưng khi căn nhà chưa hoàn thiện xong thì anh Quân lại phải bỏ mạng trong cảnh mưu sinh kiếm tiền.

"Từ bé, Quân số nó đã khổ rồi. Khi lấy vợ về rồi vợ bỏ đi, một mình nó chăm mẹ già và 2 con, khổ cực lắm. Một mình nó là trụ cột gia đình thì nay nó cũng bỏ đi rồi. Giờ mẹ già và 2 con nhỏ không biết sống sao đây", ông Trương Văn Khuyến (SN 1964, chú ruột nạn nhân) xót xa.

Ông Khuyến xót xa khi kể về người cháu xấu số.

Trong sáng 27/6, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cùng các cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên 7 gia đình nạn nhân bị điện giật trong vụ tai nạn vào chiều 26/6 tại xã Hạ Sơn.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.