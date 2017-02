Điểm yếu nhất của Man United lúc này chính là Mourinho

1. Ngay trước trận thắng 3-1 trước Arsenal, đưa Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng đêm qua, Eden Hazard đã mở lời nói về sự thành công của Chelsea mùa bóng này. Theo tiền vệ này, sự chỉ dạy của HLV Conte với các cầu thủ là mấu chốt cho một mùa giải bùng nổ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.



"Khác với Mourinho, Conte dạy cho chúng tôi một cách tiếp cận khác với những gì sẽ diễn ra trên sân, chúng tôi phải năng động hơn nhiều, thay vì chỉ bám vào một sơ đồ chiến thuật duy nhất.

Chúng tôi phải động não nhiều hơn, phải biết chính xác mình làm gì trên sân, di chuyển và đưa bóng đến đâu, phán đoán chính xác cầu thủ phòng ngự của đối phương sẽ di chuyển thế nào. Với Mourinho, tôi phải thi đấu đúng vị trí của mình và chấm hết. Chúng tôi giống những cỗ máy, hơn là những cầu thủ biết động não.

Đằng sau sự thành công của Hazard và Chelsea là một Conte tài ba xuất chúng.

Giờ đây, dưới thời Conte, tôi không còn tập trung vào việc lấy bóng và lừa bóng qua đối phương, thay vào đó là cách chiếm không gian ngay khi bóng vẫn còn trong chân đội bạn. Điều này cực kỳ quan trọng bởi cả đội luôn sẵn sàng tổ chức phản công cực nhanh, bất cứ lúc nào.

Giờ đây, tôi đã hiểu rằng không chỉ chơi bóng khi có bóng trong chân, mà chơi bóng khi không có bóng còn quan trọng hơn nhiều".

Những gì Hazard nói chẳng có gì mới. Nhưng Chelsea đang thành công bởi Conte áp đặt được điều đó lên đôi chân và khối óc của mỗi cầu thủ dưới trướng của mình. Những trận thắng của Chelsea, thoạt nhìn đều khá may mắn, nhưng nó là hệ quả tất yếu của lối chơi đầy toan tính và được thực hiện bởi toàn đội với quyết tâm cao.

Đấy cũng là thứ mà ở Old Trafford, dưới tay Mourinho, có đốt đuốc giữa ban ngày cũng chẳng thể tìm thấy.

2. Đã có thời, Mourinho được đánh giá là nhà cầm quân tài ba nhất thế giới, bởi ông làm được cái điều mà Conte đang làm ở Chelsea. Một tập thể không quá mạnh mẽ, tài ba, nhưng thực hiện răm rắp những yêu cầu chiến thuật đầy mới mẻ, bất ngờ một cách xuyên suốt từng giúp Porto, Chelsea rồi Inter Milan thành công vang dội.

Nhưng giờ đây, khi đã ngồi vào chiếc ghế danh giá ở Old Trafford, có vẻ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang đánh mất đi sự quan sát, tìm tòi, tưởng tượng làm nên một Mourinho danh tiếng, thay vào đó là tận hưởng "ngai vàng", chỉ trích tất thảy những gì ông cho là làm phương hại đến mình.

Ngay trước trận gặp Leicester đêm nay, Mourinho chỉ trích các học trò của mình không có ý chí chiến đấu, chiến thắng và đang thả lỏng quá nhiều. Hazard nói đúng, một HLV chẳng thể "thổi lửa" nổi vào đầu các học trò của mình, hẳn là một HLV thất bại. Về phương diện này, Mourinho chỉ đáng "xách dép" cho Conte.

Mourinho đang chẳng thể nào "truyền lửa" cho các học trò.

Chẳng mấy khó khăn để nhận ra Mourinho xây dựng lối chơi cho Man United xung quanh Pogba và Ibrahimovic, nhưng nhà cầm quân 54 tuổi này có lẽ quên rằng hai ngôi sao này chưa đủ tầm để cầm trịch trận đấu, để rồi cứ mãi mông lung sắp xếp, đảo vị trí mà vẫn không thể này tìm ra nổi một hệ thống thích hợp để vận hành.

Ngoài những pha treo bóng vào cho Ibrahimovic tận dụng chiều cao và khả năng không chiến để kết thúc, Man United chỉ còn mỗi bài sút xa, và phương án cuối là tận dụng những pha kết thúc một chạm chân trái của Mata.

Pogba thì chậm chạp trong phát động tấn công hay phản công, sự tinh tế trong những đường chuyền của Carrick không được tận dụng khi bị bố trí thi đấu quá thấp.

3. Hãy nhìn cái cách mà Alonso sẵn sàng chiếm lĩnh không gian ngay khi quả bóng bật ra để đánh đầu tung lưới Arsenal đêm qua, hãy nhìn cái cách Hazard sẵn sàng đoạt bóng giữa sân, để "tổ lái" qua cả hàng thủ đối phương ghi bàn, hay cái cách Fabregas ép chặt Cech ở phút 85, để tận dụng sai lầm ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Đấy chính là cái cách Chelsea dùng để "bóp chết" lần lượt các đối thủ ở Premier League. Đấy cũng là điều Man United chẳng thể có được dưới thời Mourinho. Thay vào đó là những pha tấn công chờ đợi ăn may, để rồi nếu không thành công thì chỉ biết than trời trách đất rằng mình thiếu may mắn.

Mourinho đã từng làm rất tốt trong vai trò của một HLV thuần túy. Chuyên môn mới là điều làm nên một Mourinho lừng lẫy, chứ chẳng phải cái cách mà nhà cầm quân này điều hành cả một CLB trong tay mình.

Cả Ibrahimvic lẫn Pogba đều chưa đủ tầm để làm hạt nhân ở Man United.

Vai trò của một "manager" - nhà quản lý, là điều vượt quá tầm tay của Mourinho. Phải chăng, đã đến lúc nên trả lại một Mourinho trong vai trò "coach" - HLV đơn thuần, để tận dụng được hết thế mạnh của mình, thay vì cái gì cũng ôm vào mình, để rồi chẳng thể làm tốt được cái gì hết.

Đêm nay, Man United của Mourinho sẽ có một trận đấu được đánh giá khá dễ dàng trước nhà đương kim vô địch Leicester, nhưng hiện tại đang chật vật ở sát vị trí xuống hạng. Nhưng đừng quên rằng họ từng dẫn trước Man City đến 4 bàn trước đây không lâu, và nếu hòa trận này, Man United coi như vứt đi cả mùa giải.