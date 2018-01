Đi muộn 1 tiếng, Hoa hậu H'hen Niê nói gì với MC Cát Tường và ê-kíp?

H'hen Niê đến muộn 1 tiếng, MC Cát Tường đã viết lên trang cá nhân. Cô than thở: "Hoa hậu ơi là hoa hậu, em đến đây đi cho chị quay xong còn về ngủ". Được biết, lý do khiến Hoa hậu H'hen Niê đi trễ 1 tiếng là do người đẹp Tây Nguyên bị sự cố trang điểm.



Đại diện truyền thống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: "Đây chỉ là sự hiểu lầm vì sáng nay, H'Hen Niê gặp sự cố về trang điểm. Tôi đã thông báo với nhà sản xuất chương trình là Hoa hậu sẽ đến muộn. Khi đến nơi, H'Hen Niê cũng đã xin lỗi toàn bộ ê-kíp phải chờ đợi cô ấy, trong đó có chị Cát Tường".

Và ngay sau khi thông tin H'hen Niê đi trễ sự kiện 1 tiếng đồng hồ được báo chí đăng tải, MC Cát Tường đã xóa dòng chia sẻ của mình. Thay vào đó, MC Cát Tường vui vẻ viết: "Cô hoa hậu này còn tôi là mẫu hậu, nói chung rất dễ thương, biết cách nói chuyện, vui vẽ hoà đồng và nói chung nhìn em ấy giản dị".

Câu chuyện tưởng như dừng lại ở đó nhưng việc H'hen Niê mới đăng quang Hoa hậu đã đi trễ đã nảy ra tranh cãi trong dư luận. Cuối cùng, chính MC Cát Tường cho biết, H'hen Niê đã xin lỗi chị cùng ê-kíp của chương trình vì sự cố đến muộn.

Chị cho hay, chuyện không có gì đáng nói nhưng mọi người cứ "bé xé ra to". Cát Tường tâm sự rằng, chị mệt mỏi, chị làm việc vì tập thể nên chị mới than thở khi có người đến muộn. Nhưng khi H'hen Niê xin lỗi thì mọi chuyện lại êm xuôi.

"Nhưng người tôi cái nào ra cái đó, khi em ấy đến làm việc đã xin lỗi tôi, xin lỗi ê-kíp, vô quay em ấy trả lời hồn nhiên, ăn nói hay, lễ độ thì tôi khen. Xong rồi chị em còn chụp hình chụp ảnh rồi đăng Facebook từa lưa, vậy là tôi cũng chẳng để ý đến việc lúc sáng tôi chờ đợi", MC Cát Tường viết.

MC Cát Tường cũng cho biết cô không hề muốn dùng chuyện này để PR bản thân. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi đã 40 tuổi mà chưa hề có scandal, tôi cũng chẳng muốn dựa hơi ai cả".

MC Cát Tường muốn mọi chuyện dừng lại ở đây và không muốn vì một sự việc nhỏ mà "ảnh hưởng đến con đường thênh thang của em ấy".