Đi làm cỏ, một phụ nữ chết ngoài ruộng

Chiều 9.7, thông tin từ UBND xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân đi lấy ống lươn thì phát hiện chị Nguyễn Thị Luận (SN 1977, trú thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chết bên bờ ruộng.

Thông tin sau đó được báo đến Công an xã và Công an huyện Can Lộc. “Qua khám nghiệm ban đầu, không phát hiện có tác động ngoại lực trên thi thể nạn nhân. Có thể nạn nhân tử vong do bệnh lý”, một cán bộ xã Tùng Lộc nói.

Cũng theo vị cán bộ này, nạn nhân có tiền sử về bệnh tim mạch, những ngày qua, người đã có biểu hiện ốm yếu, ăn ít và mệt mỏi, thế nhưng chiều 8.7 chị này vẫn đi làm cỏ lúa rồi tử vong ngoài đồng.

Gia cảnh chị Luận hết sức khó khăn. Vừa qua, chồng cùng đứa con đầu đi miền nam làm thuê. Chị ở nhà cùng mẹ chồng nuôi 4 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi.

Nhận được tin xấu về chị Luận, chồng cùng con đầu đang trên đường đón xe về to tang lễ.