Đây là trứng cá mập: Nhìn giống nòng nọc mà có “lòng đào” giống trứng gà đến lạ

Trên đây là hình ảnh trứng cá mập dưới ánh đèn flash đã gây bão mạng xã hội Reddit suốt mấy ngày qua. Trong đó, vật thể đang vùng vẫy như... nòng nọc kia, không "ai" khác chính là phôi thai cá mập!



Và đúng, xác nhận thêm lần nữa: cá mập ĐẺ TRỨNG! Chính xác là 70% loài cá mập đẻ con và 30% đẻ trứng. Một số họ hàng gần với cá mập mà cũng đẻ trứng ra môi trường nước là cá đuối và "cá mập quỷ" (ghost shark - tên chính thức của nó là cá chimaeras).

Chân dung "cá mập quỷ" – một cái tên không thể phù hợp hơn

Chưa dừng lại ở đó, như để thêm phần kỳ lạ thì trứng cá mập còn có đặc điểm giống hệt... trứng gà. Đó là ngoài phôi thai (cá mập con), còn có 1 phần tạm gọi là "lòng đào" để chứa chất dinh dưỡng. Hãy nhìn kĩ lại ảnh trên đi, bạn sẽ thấy cá mập cũng có dây rốn để hút dưỡng chất đấy.

Đó cũng là món quà cuối cùng "mẹ cá mập" dành tặng con của mình, vì đẻ xong là nó... bơi đi. May thay, trứng cá mập có khả năng co dãn và chống thấm rất tốt, giúp "bé" cá mập an toàn hơn dưới áp lực nước và vô số kẻ thù đe dọa.



Nhưng nếu không may bị sóng đánh trôi lên bãi cát thì sao? Khi đó, cá mập không những chết yểu mà còn bị người đời đem ra bêu rếu. Ngỡ ngàng trước vẻ ngoài kì lạ, họ gọi trứng cá mập là "chiếc ví của nàng tiên cá".

Đồng thời, một vài trứng cá mập có màu đen tuyền, hai đầu "mọc" ra dây nhọn như chiếc sừng thì bị gọi là... "chiếc ví của quỷ"!

Đây là "chiếc ví của nàng tiên cá"

Và "chiếc ví của quỷ"...

Những "chiếc ví" này có hình dáng và kích cỡ rất đa dạng. Ví dụ như cá mập sừng California chẳng hạn, trứng của chúng có hình xoắn trôn ốc, giúp bám vào những phần lỏm của tảng đá dễ dàng hơn.

Cá mập sừng California đẻ trứng hình trôn ốc

Theo nhiều bình luận trên mạng xã hội Reddit, hình ảnh đang gây sốt là trứng của loài cá mập tre vằn (bamboo shark) – một loài cá mập thường được nuôi để... làm cảnh!

Quả trứng "gây sóng gió" trên mạng được cho là của cá mập tre (ảnh minh họa bên trái) – loài này có thể dài đến 93 cm, ăn đêm và vô hại với con người

Nguồn: Live Science