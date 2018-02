Đây là những font chữ tiêu biểu cho nền văn hóa đại chúng, bạn biết bao nhiêu trong số đó?

Văn hóa đại chúng (Popular culture - Pop culture) đại diện cho số đông, phổ biến và dễ nhận biết.

Văn hóa đại chúng hay văn hóa phổ thông là tổng thể các ý tưởng, quan điểm, thái độ, hành vi dễ gây lan truyền (memes, trends...), âm nhạc và một số hiện tượng xã hội khác.

Chúng là tất cả những gì được cho rằng có sự đồng tình của số đông, phổ biến nhưng không tuân theo bất cứ quy chuẩn nào trong một nền văn hóa nhất định.

Văn hóa đại chúng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi phương tiện truyền thông đại chúng, những ý tưởng, sự vật, sự việc mà bạn trông thấy hàng ngày là một phần của nền văn hóa này.

Làn sóng văn hóa đại chúng được hình thành từ văn hóa phương Tây, lan rộng ra toàn cầu vào cuối thế kỷ 20 đến nay.

Video tổng hợp những font chữ tiêu biểu cho nền văn hóa đại chúng, bạn biết bao nhiêu trong số đó?



Trong sản phẩm mới nhất, Youtuber Izac Less sẽ đưa người xem vào cuộc hành trình ngược thời gian, đến với những biểu tượng văn hóa đại chúng dễ nhận biết nhất qua các logo, font chữ và âm nhạc...



Bao gồm cả Windows 98 Word Art cổ lỗ sĩ, logo phim Games of Thrones, Stranger Things, Star Wars, Back To The Future... Mỗi loại font chữ được sử dụng để hiển thị lời bài hát cho "mash-up" gồm các ca khúc phổ biến nhất thế giới như "Around the World" của Daft Punk và "Starry Eyed" của Ellie Goulding.

Ngoài ra, còn xuất hiện một số chương trình TV quen thuộc với các nước Âu Mỹ như Seinfeld, Parks and Recreation... Video tổng hợp này không chỉ đem lại cho người xem cảm giác hoài niệm, mà còn là bài kiểm tra kiến thức văn hóa thú vị dành cho bạn.