Đây là cách đại gia thép Hòa Phát giúp bà con nông dân Quảng Ngãi vượt qua khó khăn

Trong vụ mùa năm nay, dù dưa hấu nông dân Quảng Ngãi trồng được mua nhưng lại mất giá, thậm chí không có người mua. Chính vì vậy, người nông dân phải bỏ dưa ngoài đồng, chưa thu hoạch hoặc sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò ăn thay cỏ!



Trước tình hình đó, để hỗ trợ bà con nông dân, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức chương trình thu mua 250 tấn dưa hấu hỗ trợ cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi vượt qua khó khăn khi dưa "được mùa nhưng mất giá".

"Năm nay, mặc dù dưa hấu được mùa nhưng giá bán ra 900 đồng/kg (chỉ bằng 1/10 so với năm 2016) mà vẫn không có người mua, khiến nông dân Quảng Ngãi gần như rơi vào cảnh trắng tay, vỡ nợ vì chỉ cần kéo dài thêm vài ngày, dưa sẽ tự nứt hỏng.

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Chủ tịch Trần Đình Long đã gửi thư kêu gọi và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ toàn thể CBCNV Tập đoàn Hòa Phát với số lượng thu mua dưa lên tới 250 tấn.

Hòa Phát tham gia "giải cứu" dưa hấu Quảng Ngãi

Theo đó, Hòa Phát không những hỗ trợ chi phí vận chuyển, bốc xếp, bao bì mà còn cử ra 20 người trực tiếp phối hợp cùng nông dân Quảng Ngãi không quản ngày đêm gom dưa, chở về Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai… tiêu thụ với giá 2.500 đồng/kg", thông báo của Tập đoàn Hòa Phát cho biết.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát đã tặng Thành đoàn Hà Nội 70 tấn dưa để bán gây quỹ trao tặng học bổng cho học sinh sinh viên và xây nhà nhân ái.

Trước đó, Big C Việt Nam cũng đã triển khai chương trình "Big C Việt Nam chung tay vì dưa hấu Quảng Ngãi". Big C tuyên bố thu mua 400 tấn và phân phối trên toàn Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam với giá đồng nhất 4.800 đồng/kg.